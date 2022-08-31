У "Дії" запустили пенсійні посвідчення, посвідки на проживання та документи англійською

В застосунку "Дія" з 31 серпня з'явилися чотири нові сервіси - електронні пенсійне посвідчення та посвідка на проживання, документи англійською і послуга шерингу авто. Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Аби скористатися ними, треба спочатку оновити застосунок.

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Зокрема, в "Дії" вперше стали доступними англомовні версії закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто. Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді. Щоб у застосунку документи відображалися англійською, необхідно перемкнути мову.

Пенсійні посвідчення доступні двох видів – за віком та спеціальні. Щоб побачити їх у "Дії", вони мають бути видані після 2014 року. Пенсійне посвідчення за віком підтягнеться автоматично, а спеціальне необхідно буде завантажити самостійно. Як і інші документи в застосунку, пенсійне посвідчення можна буде перевірити або поділитися ним за допомогою QR-коду.

Крім цього, відтепер громадянам інших країн в Україні не потрібно носити фізичну картку з собою, а можна показати посвідку на тимчасове або постійне проживання просто в "Дії". Також особи з посвідками матимуть можливість створювати Дія.Підпис та користуватися сервісами "Дії".

У застосунок підтягнуться посвідки у вигляді пластикової картки із безконтактним носієм. Документи такого зразка почали видавати після квітня 2018 року. Необхідно мати ідентифікаційний номер (РНОКПП) для того, щоб вони підтягнулися.

Також у "Дію" повернули послугу шерингу авто, яка була тимчасово призупинена через війну. Тепер користувачі можуть поділитися власним техпаспортом чи отримати техпаспорт іншої людини в декілька кліків.

Повернулася й функція сплати штрафів від патрульної поліції у разі порушення правил дорожнього руху, яка з лютого також була призупинена. У Мінцифри також обіцяють відновити згодом і сплату штрафів за фото- та відеофіксацією.

Нагадаємо, що перед цим зазначені сервіси у "Дії" пройшли бета-тестування.