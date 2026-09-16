Держава виставила на продаж "Глухівський кар'єр кварцитів" разом із нерухомістю

Фонд державного майна України виставив на електронний аукціон пул активів, до якого входять 100% державної частки у статутному капіталі ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" та 22 об'єкти нерухомості, стягнуті в дохід держави. Торги мають відбутися 22 вересня 2026 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на ФДМУ.

Аукціон проведуть в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Фонд запрошує до участі потенційних інвесторів і покупців.

Перед торгами, 18 вересня об 11:00, ФДМУ проведе в Києві офіційну презентацію пулу активів та зустріч із потенційними покупцями. Вона відбудеться у приміщенні Фонду на вул. Генерала Алмазова, 18/9.

Для участі у зустрічі потенційним покупцям необхідно попередньо надати Фонду свої контактні дані та перелік запитань.

Нагадаємо, Фонд держмайна раніше планував виставити "Глухівський кар'єр кварцитів" на торги саме у вересні 2026 року. Підприємство входило до переліку пріоритетних активів, які держава готувала до продажу цього року. Серед них також були Одеський припортовий завод, "Демурінський ГЗК", Миколаївський глиноземний завод та інші активи.

Сам "Глухівський кар'єр кварцитів" готували до приватизації ще раніше. Актив стягнули в дохід держави у справі щодо підсанкційного російського бізнесмена Олега Дерипаски, після чого підприємство перейшло під контроль ФДМУ.