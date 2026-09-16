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Ціни на пальне 16 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 16 вересня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|91,16 грн (+1,05 грн)
|А-95
|87,25 грн (+1,08 грн)
|А-92
|82,51 грн (+84 коп.)
|ДП
|97,92 грн (+86 коп.)
|Газ
|43,91грн (+25 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|93,90
|90,90
|99,50
|45,50
|UPG
|91,90
|89,90
|99,90
|45,50
|WOG
|92,90
|89,90
|99,90
|45,50
|УКРНАФТА
|87,90
|84,90
|82,90
|96,90
|42,90
|SOCAR
|93,90
|89,90
|99,90
|45,13
|AMIC
|89,90
|86,90
|98,01
|42,65
|БРСМ-Нафта
|84,44
|94,94
|42,19
Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.