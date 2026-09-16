Ціни на пальне 16 вересня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 16 вересня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 91,16 грн (+1,05 грн) А-95 87,25 грн (+1,08 грн) А-92 82,51 грн (+84 коп.) ДП 97,92 грн (+86 коп.) Газ 43,91грн (+25 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 93,90 90,90 99,50 45,50 UPG 91,90 89,90 99,90 45,50 WOG 92,90 89,90 99,90 45,50 УКРНАФТА 87,90 84,90 82,90 96,90 42,90 SOCAR 93,90 89,90 99,90 45,13 AMIC 89,90 86,90 98,01 42,65 БРСМ-Нафта 84,44 94,94 42,19

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.