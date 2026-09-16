Фон дер Ляєн оголосила три кроки допомоги Україні: підтримка взимку, ППО та санкції проти РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про три основні напрями підтримки України на найближчу перспективу. ЄС планує посилити допомогу напередодні зими, прискорити зміцнення української ППО та посилити контроль за дотриманням санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Допомога Україні напередодні зими

За словами фон дер Ляєн, ЄС має намір підтримувати Україну на тлі очікуваного складного опалювального сезону та продовження російських атак. Вона наголосила, що Європа планує використовувати всі доступні інструменти для підтримки України.

Першим напрямом фон дер Ляєн назвала масштабну підтримку України в зимовий період.

ЄС разом із міжнародними партнерами планує надавати гуманітарну допомогу, а також допомагати Україні зміцнювати системи енергопостачання та теплопостачання.

Посилення ППО та спільне виробництво

Другим напрямом стане зміцнення української протиповітряної та протиракетної оборони.

Фон дер Ляєн повідомила, що ЄС уже схвалив закупівлю американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які мають бути якнайшвидше доставлені Україні. Водночас у Євросоюзі планують зменшувати залежність від одного постачальника засобів протиповітряної оборони.

Для цього ЄС має намір спільно з Україною розробляти доступну модульну систему протиракетної оборони. Основою такого співробітництва стане проєкт FREYJA, який передбачає поєднання українського бойового досвіду та технологій із європейськими виробничими можливостями.

Окремо фон дер Ляєн оголосила про запуск нової програми спільних проєктів із українськими оборонними компаніями. Для її фінансування планують використати залишки коштів із фонду SAFE.

Раніше Єврокомісія вже схвалила додаткові €6,1 млрд для України на закупівлю засобів протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби.

Посилення санкцій проти Росії

Третім напрямом фон дер Ляєн назвала подальший тиск на Росію через санкції.

За її словами, ЄС має зосередитися не лише на запровадженні нових обмежень, а передусім на забезпеченні виконання вже чинних санкцій.

Єврокомісія зазначає, що протягом останнього року ЄС продовжував санкційний тиск на Росію та вже запровадив 21 пакет санкцій проти РФ і її союзників.

Фон дер Ляєн також наголосила, що підтримка України залишається одним із ключових напрямів політики ЄС у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, на тлі нового епізоду торговельної війни зі США Канада веде переговори з Європейським Союзом та планує доєднатися до кредиту на 90 мільярдів євро для України й оголосити суму внеску до жовтня.