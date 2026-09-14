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Після сварки зі США Канада приєднається до кредиту для України на €90 млрд від ЄС

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні / Офіс президента

На тлі нового епізоду торговельної війни зі США Канада веде переговори з Європейським Союзом та планує доєднатися до кредиту на 90 мільярдів євро для України й оголосити суму внеску до жовтня.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, Оттава та Брюссель планують домовитися про розмір канадського внеску до початку жовтневого саміту ЄС у Монреалі. В результаті Канада стане другою країною за межами європейського блоку, яка братиме участь у кредитній програмі для Києва. Раніше до неї підключилася Велика Британія.

Як уточнили співрозмовники FT, канадський прем'єр-міністр Марк Карні прагне зміцнити альянс ліберальних держав, відданих одним цінностям, на противагу президенту США Дональду Трампу. Участю Канади у наданні кредиту Україні Карні розраховує показати Європі свою відданість союзникам. 

Канада вже виділила Україні близько $4,7 млрд на військову допомогу, а минулого тижня Карні та український президент Володимир Зеленський домовилися про «столітнє партнерство» між двома країнами.

FT нагадує, що Канада сподівається укласти й інші угоди з ЄС, щоб отримати допомогу у торговельній війні зі США. Розбіжності США та Канади загострилися минулого місяця, коли торговельні переговори країн провалилися. США – найбільший торговий партнер Канади. Щорічний товарообіг становить 620 млрд. євро. Обсяг торгівлі Канади з Європою значно менший — близько 130 млрд. євро.

Більше про 90 мільярдів євро кредиту

23 квітня Європейський Союз офіційно затвердив позику для Києва розміром 90 мільярдів євро.

Міністерство фінансів повідомило, що у 2026 та 2027 роках Україна має отримувати по 45 мільярдів євро. 

У 2026 році Україна розраховує отримати 28,3 млрд євро оборонної підтримки в межах цієї програми.

Загалом же за два роки приблизно 30 мільярдів євро із загальної суми підуть на бюджетну підтримку через чинні інструменти фінансової допомоги, решта 60 мільярдів євро — на військову допомогу Україні.

25 червня до держбюджету надійшов перший транш макрофінансової допомоги у розмірі понад 3,2 мільярда євро у межах цієї ж позики, а згодом Україна отримала ще 3,8 млрд євро.

Автор:
Світлана Манько

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