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Україна отримала 3,8 млрд євро від ЄС: куди спрямують кошти

єврокомісія
Євросоюз дав Україні 3,8 млрд євро / Depositphotos

До спеціального фонду державного бюджету України надійшло ще 3,8 млрд євро позики від Європейського Союзу, які будуть використані на потреби оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб — виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту.

Свириденко зауважила, що це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan.

25 червня до держбюджету надійшов перший транш макрофінансової допомоги у розмірі понад 3,2 мільярда євро у межах цієї ж позики. Він є частиною масштабного кредитного пакета загальним обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на найближчі два роки. Із загальної суми 60 млрд євро планується спрямувати на оборонні потреби України. 

Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 млрд євро.

Уже в 2026 році Україна розраховує отримати 28,3 млрд євро оборонної підтримки в межах цієї програми.

Автор:
Світлана Манько