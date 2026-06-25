Україна отримала перший транш у розмірі 3,2 мільярда євро з нового кредиту ЄС

Європейський Союз перерахував Україні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі понад 3,2 мільярда євро. Він є частиною масштабного кредитного пакета загальним обсягом 90 мільярдів євро, розрахованого на найближчі два роки.

Як пише Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час урочистого відкриття Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську.

"А завдяки кредиту на підтримку України ми надамо ще 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. І справді сьогодні ми перераховуємо перший транш за цією позикою, шановна Юліє, понад 3,2 мільярда євро макрофінансової допомоги", — наголосила фон дер Ляєн, звертаючись до першої віцепрем'єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Окрім цього, очільниця Єврокомісії анонсувала ще одне стратегічне рішення для українського оборонно-промислового комплексу.

За її словами, найближчими днями Євросоюз виділить 6 мільярдів євро, які будуть спрямовані безпосередньо на фінансування виробництва безпілотників.

Раніше повідомлялося, що перший транш з кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України більше не включатиме 5,9 мільярда євро на виробництво дронів. Натомість він покриє 3,2 мільярда євро бюджетної підтримки.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

Очікувалось, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.