Україна очікує підписати 160 угод на понад 10 млрд євро на конференції у Польщі

Україна очікує на підписання понад 160 угод на понад 10 мільярдів євро у межах дводенної Конференції з питань відновлення України у польському місті Гданськ.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За ї словами, у заході беруть участь понад 80 українських компаній разом із 2 000 представників бізнесу з усього світу.

Очільниця уряду зазначила, що угоди націлені на агрегацію ресурсів та можливостей, які охоплюватимуть 5 вимірів:

вступ України до ЄС;

людський капітал;

бізнес;

локальний та регіональний розвиток;

оборона.

"Наші головні пріоритети – безпека, енергетична стійкість, розвиток приватного сектору та залучення інвестицій. Адже відновлення України – це не лише відбудова зруйнованого. Це інвестиція у сильну Європу", - наголосила Свириденко.

Вона підкреслила, що саме тому пріоритетом є посилення української оборонної промисловості, що створює сучасні військові технології, які довели свою ефективність на полі бою та вже працюють на зміцнення європейської безпеки.

Свириденко також подякувала партнерам у ЄС за схвалений раніше 90-мільярдний кредит, анонсувавши виплату перших 3,2 млрд євро, які підуть на посилення оборони, підтримку макроекономіки та енергетики перед опалювальним сезоном.

Зауважимо цьогоріч Конференція з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську відбувається на тлі політичної ескалації між Польщею та Україною — Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі, після присвоєння президентом України одному з підрозділів ССО назви «імені Героїв УПА».

Ні Зеленський, ні Навроцький конференцію не відвідають. Натомість українську делегацію очолює премʼєрка Юлія Свириденко.