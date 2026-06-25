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Україна очікує підписати 160 угод на понад 10 млрд євро на конференції у Польщі

Юлія Свириденко
Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Україна очікує на підписання понад 160 угод на понад 10 мільярдів євро у межах дводенної Конференції з питань відновлення України у польському місті Гданськ.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За ї словами, у  заході беруть участь понад 80 українських компаній разом із 2 000 представників бізнесу з усього світу.

Очільниця уряду зазначила, що угоди націлені на агрегацію ресурсів та можливостей, які охоплюватимуть 5 вимірів:

  • вступ України до ЄС;
  • людський капітал;
  • бізнес;
  • локальний та регіональний розвиток;
  • оборона.

"Наші головні пріоритети – безпека, енергетична стійкість, розвиток приватного сектору та залучення інвестицій. Адже відновлення України – це не лише відбудова зруйнованого. Це інвестиція у сильну Європу", - наголосила Свириденко.

Вона підкреслила, що саме тому пріоритетом є посилення української оборонної промисловості, що створює сучасні військові технології, які довели свою ефективність на полі бою та вже працюють на зміцнення європейської безпеки. 

Свириденко також подякувала партнерам у ЄС за схвалений раніше 90-мільярдний кредит, анонсувавши виплату перших 3,2 млрд євро, які підуть на посилення оборони, підтримку макроекономіки та енергетики перед опалювальним сезоном.

Зауважимо цьогоріч Конференція з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську відбувається на тлі політичної ескалації між Польщею та Україною — Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі, після присвоєння президентом України одному з підрозділів ССО назви «імені Героїв УПА».

Ні Зеленський, ні Навроцький конференцію не відвідають. Натомість українську делегацію очолює премʼєрка Юлія Свириденко.

Автор:
Світлана Манько