Гендиректор "Укрпошти" пояснив, чому Зеленський відправив орден назад до Польщі "Новою поштою"

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський прокоментував новину про те, що президент України Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла до Польщі "Новою поштою" після рішення президента Кароля Навроцького позбавити його цієї нагороди.

Як повідомляє Delo.ua, про це Смілянський написав у Facebook.

"Друзі, мережею несуться тисячі запитань, чому президент відправив орден до Польщі "Новою Поштою", а не "Укрпоштою". Тож відповідаю: насправді я не знаю, чому саме так сталося, але я завжди за чесну конкуренцію", - зауважив він, підкресливши, що питання про монополізм "Укрпошти" вже не стоїть на порядку денному.

Три версії

Натомість Смілянський озвучив три версії:

Національні кольори Польщі — біло-червоні, як у "Нової пошти", тож, можливо, вирішили, що державну нагороду треба повертати у відповідних кольорах. Можливо, юристи Офісу президента вивчили питання і побачили, що пересилання державних нагород "Укрпоштою" (саме поштою, а не експрес-операторами) суворо заборонене законом і правилами. "Нова Пошта" — це не пошта, а експрес-оператор. Доставка "Укрпошти" по території Польщі відбувається через Poczta Polska, і, можливо, були сумніви, що вони доставлять.

Смілянській також розповів, що останні два місяці автівки "Укрпошти" блокуються польською митницею, тому водії змушені об’їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину. Натомість авто "Нової Пошти" поляки пропускають, бо у них експрес-відправлення, а не державні поштові документи.

"Конкуренція — це добре. Погане ставлення до України — це погано", — підсумував очільник "Укрпошти".

Зеленський відправив орден Білого Орла Навроцькому "Новою поштою"

Володимир Зеленський після рішення глави Польщі Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла, відправив нагороду назад.

Відповідне повідомлення Зеленський опублікував на своїх сторінках у соцмережах, додавши світлини, на яких зображено орден Білого орла, який запаковують у відділенні "Нової пошти", а також адресу отримувача - Кароля Навроцького.

Фото: Офіс президента

Зеленський процитував слова президента Польщі Кароля Навроцького, який сказав, що орден Білого Орла є символом найвищої довіри Речі Посполитої й означає "особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу" і вимагає "не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти".

"Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", — додав президент.

Він також подякував польському народу за підтримку в боротьбі "за нашу і вашу незалежність від Росії" і висловив сподівання, що "майбутнє підтвердить шану до українців".

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої відзнаки Польщі, якою його нагородив експрезидент Польщі Анджей Дуда.

Причиною позбавлення Зеленського ордена стало те, що він видав указ, у якому надав Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Про рішення повернути орден Білого Орла назад до Польщі заявили також другий, третій та п'ятий президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Також глава Офісу президента України Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею". Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про намір повернути Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" через позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла. Також від польської нагороди відмовився посол України у РП Василь Боднар.

Нагадаємо, польський бізнес заявляє, що його витісняють з України, а перевагу у тендерах отримують турецькі фірми. Поляки заявляють про проблеми з корупцією та труднощі з інвестиціями.