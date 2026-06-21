Гендиректор "Укрпочты" объяснил, почему Зеленский отправил орден обратно в Польшу "Новой почтой"

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смклянский прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский отправил орден Белого Орла в Польшу "Новой почтой" после решения президента Кароля Навроцкого избавить его от этой награды.

Как сообщает Delo.ua, об этом Смелянский написал в Facebook.

"Друзья, сетью несутся тысячи вопросов, почему президент отправил орден в Польшу "Новой почтой", а не "Укрпочтой". Поэтому отвечаю: на самом деле я не знаю, почему именно так произошло, но я всегда за честную конкуренцию", - заметил он, подчеркнув, что вопрос о монополизме "Укрпочты" уже не снят.

Три версии

Смелянский озвучил три версии:

Национальные цвета Польши бело-красные, как у "Новой почты", поэтому, возможно, решили, что государственную награду нужно возвращать в соответствующих цветах. Возможно, юристы Офиса президента изучили вопросы и увидели, что пересылка государственных наград "Укрпочтой" (именно почтой, а не экспресс-операторами) строго запрещена законом и правилами. "Новая Почта" - это не почта, а экспресс-оператор. Доставка "Укрпочты" по территории Польши происходит через Poczta Polska, и, возможно, были сомнения, что они будут доставлены.

Смелянский также рассказал, что последние два месяца автомобили "Укрпочты" блокируются польской таможней, поэтому водители вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию. Авто "Новой Почты" поляки пропускают, потому что у них экспресс-отправка, а не государственные почтовые документы.

"Конкуренция - это хорошо. Плохое отношение к Украине - это плохо", - подытожил глава "Укрпочты".

Зеленский отправил орден Белого Орла Навроцкому "Новой почтой"

Владимир Зеленский после решения главы Польши Кароля Навроцкого избавить его от ордена Белого Орла, отправил награду назад.

Соответствующее сообщение Зеленский опубликовал на своих страницах в соцсетях, добавив фотографии, на которых изображен орден Белого орла, который упаковывают в отделении "Новой почты", а также адрес получателя - Кароля Навроцкого.

Фото: Офис президента

Зеленский процитировал слова президента Польши Кароля Навроцкого, который сказал, что орден Белого Орла является символом высочайшего доверия Речи Посполитой и означает "особую связь с Польским государством и особую благодарность народу" и требует "не только заслуг, но и уважения ценностей, которые составляют фундамент нашего сообщества".

"Следовательно, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то мы в Украине не будем с этим спорить", — добавил президент.

Он также поблагодарил польский народ за поддержку в борьбе "за нашу и вашу независимость от России" и выразил надежду, что "будущее подтвердит уважение к украинцам".

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшего отличия Польши, которым его наградил экспрезидент Польши Анджей Дуда.

Причиной лишения Зеленского ордена стало то, что он издал указ, в котором предоставил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".

О решении вернуть орден Белого Орла в Польшу заявили также второй, третий и пятый президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении вернуть Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей" из-за лишения президента Зеленского ордена Белого Орла. Также от польской награды отказался посол Украины в РП Василий Боднарь.

Напомним, польский бизнес заявляет, что его вытесняют из Украины, а преимущество в тендерах получают турецкие фирмы. Поляки заявляют о проблемах с коррупцией и о трудностях с инвестициями.