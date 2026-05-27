Польский бизнес жалуется, что его вытесняют из Украины

Польские компании жалуются на вытеснение из Украины / Укринформ

Польский бизнес чувствует, что его вытесняют из Украины, а преимущество в тендерах получают турецкие фирмы. Поляки заявляют о проблемах с коррупцией и о трудностях с инвестициями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Money.pl.

Отмечается, что недавно посетила Киев делегация польского правительства во главе с министром финансов и экономики Польши Анджеем Доманским. Вместе с ним в Украину приехали представители польского бизнеса, в частности, компаний по оборонному и технологическому секторам.

На что жалуется польский бизнес

Польские предприниматели в ходе визита в Украину пожаловались на сложные условия работы. Их не устраивают короткие сроки тендеров и строгие требования. Некоторые представители бизнеса заявили, что польские компании "вытесняют" с украинского рынка, а преимущество получают другие иностранные игроки, в том числе турецкие фирмы. Также представители бизнес-сообщества Польши отметили, что иностранные инвесторы в Украине не получают достаточной поддержки.

Отдельно поляки подняли тему коррупции в Украине, называя взятки "дополнительным налогом", что усложняет ведение бизнеса и подрывает доверие инвесторов.

Также обсудили и будущее вступление Украины в Европейский Союз. По данным издания, оно чувствительно для польской стороны, ведь есть определенные опасения негативного влияния украинской конкуренции на аграрный и транспортный секторы страны.

Никаких контрактов во время поездки стороны не подписали. Польские предприниматели предупредили, что в дальнейшем сотрудничество будет зависеть от того, насколько эффективно Украина сможет разрешать споры с иностранными инвесторами и улучшать условия для бизнеса.

В то же время, Доманский после встреч в Киеве заявил, что доволен результатами визита и видит готовность украинской стороны к диалогу.

Одной из тем, которая обсуждалась на встрече делегаций, была ситуация вокруг польской компании Control Process, с которой расторгли контракт на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове.

Доманский заявил, что ситуация в скором времени будет решена, подчеркнув, что Польша должна заботиться об интересах польских фирм.

Доманский отметил, что между Украиной и Польшей есть сотни успешных кейсов сотрудничества, и нельзя, чтобы одна неприятная ситуация влияла на сотрудничество.

Ранее в правительстве Польши назвали расторжение контракта с польской фирмой "недружественным шагом", который "отрицательно влияет на польско-украинские отношения".

