Польша обещает разрешить конфликт из-за строительства мусороперерабатывающего завода во Львове

Львов расторг контракт с польским подрядчиком о строительстве мусороперерабатывающего завода / Львовский городской совет

Проблемная ситуация между городскими властями Львова и польской компанией Control Process SA, с которой расторгли контракт на строительство мусороперерабатывающего завода, в скором времени будет решена.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр финансов и экономики Польши Анджей Доманьский, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы говорили о не очень хорошей ситуации, которая сложилась во Львове и была связана со строительством мусороперерабатывающего завода, поскольку это была очень большая инвестиция. Мы знаем, что с этим инвестиционным проектом сложились большие проблемы. Я думаю, что вскоре эта проблема будет решена", – подчеркнул польский чиновник.

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос также с министром экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексеем Соболевым.

Доманьский подчеркнул, что Польша должна заботиться об интересах польских фирм.

"И мне приятно, что украинская сторона с пониманием отнеслась к этой ситуации, и что польская сторона тоже хочет решить этот проблемный вопрос", – отметил Доманьский.

Он добавил, что это также прописано в протоколе 11 заседания Украинско-Польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Доманский отметил, что между Украиной и Польшей есть сотни успешных кейсов сотрудничества, и нельзя, чтобы одна неприятная ситуация влияла на сотрудничество.

Ранее в правительстве Польши назвали расторжение контракта с польской фирмой "недружественным шагом", который "отрицательно влияет на польско-украинские отношения".

Скандальный подрядчик

В марте Львовский горсовет объявил   о разрыве контракта   с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь   завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода. Мэр заявил, что ситуация вокруг расторжения контракта с польской фирмой на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей. В ближайшее время будет объявлен новый тендер и завод достроит новый подрядчик .

Автор:
Светлана Манько