"Недружественный шаг". Польша возмущена расторжением контракта на мусороперерабатывающий завод во Львове

мусороперерабатывающий завод во Львове
Польская подрядная компания Control Process так и не построила мусороперерабатывающий завод во Львове / Львовский городской совет

В Польше считают расторжение контракта с польской фирмой на строительство мусороперерабатывающего завода во Львове "недружественным шагом", который "отрицательно влияет на польско-украинские отношения".

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Марцин Босацкий, передает zaxid.net.

"Это крайне негативный шаг со стороны властей Львова. Мы вмешиваемся на очень высоком уровне в контактах с властями Украины. Ждем смены решения. Господин мэр Андрей Садовый, несомненно, должен пересмотреть это решение. Мы однозначно на стороне польской компании", - сказал Босацкий в интервью   TVP Info, комментируя расторжение соглашений с польской компанией.

Он считает, что эта ситуация "отрицательно влияет на восприятие Украины в Польше и на польско-украинские отношения".

Польский чиновник называет решение властей Львова "произвольным" и "совершенно непонятным". На вопрос ведущего о том, намерено ли польское правительство вмешаться в это дело, Босацкий ответил, что вмешательства уже были, поскольку "дело длится уже несколько недель".

Скандальный подрядчик

В марте Львовский горсовет объявил   о разрыве контракта   с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь   завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода.

Автор:
Светлана Манько
