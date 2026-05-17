Россия повредила или уничтожила более 900 объектов портовой инфраструктуры Украины

Российские атаки повредили сотни портовых объектов / АМПУ

С начала полномасштабного вторжения Россия повредила или уничтожила более 900 объектов портовой инфраструктуры Украины. В результате атак пострадали 246 человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Администрации морских портов Украины".

Николай Кравчук во время встречи в Одесском порту с делегацией из США, в состав которой вошли глава совета директоров Crow Holdings Гарлен Кроу и представители Hudson Institute.

Американским партнерам продемонстрировали последствия российских ударов по портовой инфраструктуре, в частности, здание Морского вокзала в Одессе, разрушенное российскими ракетами в 2023 году.

По словам Кравчука, несмотря на постоянные атаки, украинские порты продолжают обеспечивать стабильную работу морского коридора и поддерживать глобальную продовольственную безопасность.

"С момента запуска Украинского коридора уже перевезено около 200 млн. тонн грузов, из них 117 млн. тонн — агропродукция", — отметил он.

Глава АМПУ также поблагодарил американских партнеров за поддержку Украины и внимание к развитию морской отрасли в условиях войны.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска продолжили атаки на портовую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты на Дунае и Одесской области, а также гражданское судно под флагом Панамы.

Автор:
Татьяна Гойденко