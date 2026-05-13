ЕБА призвала доработать законопроект о защите портов

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Верховную Раду доработать законопроект №15063, предусматривающий направление части портовых сборов на финансирование мер по защите морских портов во время военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБА.

В бизнес-ассоциации заявили, что поддерживают усиление безопасности критической инфраструктуры, однако отмечают необходимость создания прозрачного механизма координации между государством, военными и частным сектором.

Документ предусматривает введение особого режима работы морских портов в период военного положения. В частности, до 10% поступлений от портовых сборов, собственных средств Администрация морских портов Украины, предлагают направлять на инженерную, техническую и противовоздушную защиту портовой инфраструктуры, закупку средств ПВО и оплату услуг военизированной охраны.

В ЕБА предлагают использовать модель, уже применяемую в правительственном экспериментальном проекте по привлечению бизнеса к усилению противовоздушной обороны. Бизнес-сообщество настаивает на определении конкретного вида портового сбора как источника финансирования, четком распределении полномочий между АМПУ и военным командованием, а также установлении прозрачного порядка использования средств.

Отдельно в ассоциации отметили необходимость сохранить бесперебойную работу портовых терминалов и избежать механизмов принудительного навязывания охранных услуг бизнеса.

Необходимость законодательных изменений авторы документа объясняют регулярными атаками РФ на портовую инфраструктуру, включая причалы, склады и элеваторы. По их мнению, принятие законопроекта позволит снизить риски разрушения стратегических объектов и обеспечить стабильность логистики и выполнения международных контрактов.

В итоге ЕБА заявила о готовности приобщиться к доработке законопроекта в профильном комитете парламента по созданию эффективной модели защиты морской логистики и портовой инфраструктуры Украины.

Напомним, ГП "Администрация морских портов Украины" предусмотрело на 2026 год более 100 млн грн на меры по защите портовой инфраструктуры. В то же время, ключевым фактором эффективности остается координация действий между государством, военными подразделениями и бизнесом.