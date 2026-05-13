ЄБА закликала доопрацювати законопроєкт про захист портів

Європейська Бізнес Асоціація закликала Верховну Раду доопрацювати законопроєкт №15063, який передбачає спрямування частини портових зборів на фінансування заходів із захисту морських портів під час воєнного стану.

У бізнес-асоціації заявили, що підтримують посилення безпеки критичної інфраструктури, однак наголошують на необхідності створення прозорого механізму координації між державою, військовими та приватним сектором.

Документ передбачає запровадження особливого режиму роботи морських портів у період воєнного стану. Зокрема, до 10% надходжень від портових зборів, які є власними коштами Адміністрація морських портів України, пропонують спрямовувати на інженерний, технічний і протиповітряний захист портової інфраструктури, закупівлю засобів ППО та оплату послуг воєнізованої охорони.

У ЄБА пропонують використати модель, яка вже застосовується в урядовому експериментальному проєкті щодо залучення бізнесу до посилення протиповітряної оборони. Бізнес-спільнота наполягає на визначенні конкретного виду портового збору як джерела фінансування, чіткому розподілі повноважень між АМПУ та військовим командуванням, а також на встановленні прозорого порядку використання коштів.

Окремо в асоціації наголосили на необхідності зберегти безперебійну роботу портових терміналів та уникнути механізмів примусового нав’язування охоронних послуг бізнесу.

Необхідність законодавчих змін автори документа пояснюють регулярними атаками РФ на портову інфраструктуру, включно з причалами, складами та елеваторами. На їхню думку, ухвалення законопроєкту дозволить зменшити ризики руйнування стратегічних об’єктів та забезпечити стабільність логістики й виконання міжнародних контрактів.

У підсумку ЄБА заявила про готовність долучитися до доопрацювання законопроєкту у профільному комітеті парламенту для створення ефективної моделі захисту морської логістики та портової інфраструктури України.

Нагадаємо, ДП "Адміністрація морських портів України" передбачило на 2026 рік понад 100 млн грн на заходи із захисту портової інфраструктури. Водночас ключовим фактором ефективності залишається координація дій між державою, військовими підрозділами та бізнесом.