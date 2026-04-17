Морська реформа: як законопроєкт №14344 наблизить українські порти до стандартів ЄС

Міністерство розвитку громад та територій України презентувало законопроєкт №14344, покликаний докорінно змінити застарілу модель управління безпекою судноплавства. Документ пропонує комплексний перезапуск галузі відповідно до стандартів ЄС та нових викликів, зумовлених повномасштабною війною.

Реформа спрямована на посилення національної безпеки в акваторіях, захист довкілля та інтеграцію України в європейський морський простір.

Чітка вертикаль управління та усунення конфлікту інтересів

Законопроєкт №14344 розв'язує проблему фрагментованості повноважень у морській галузі. Основний акцент зроблено на розмежуванні функцій:

Мінрозвитку стає головним координатором державної політики.

Адміністрація судноплавства отримує повноваження органу державного нагляду та адміністрування.

Капітан порту фокусується виключно на безпеці безпосередньо в порту.

АМПУ діятиме суто як господарюючий суб’єкт.

За словами заступника міністра Андрія Кашуби, такий підхід прибирає корупційні ризики та дублювання функцій, створюючи прозору систему відповідальності.

Цифровізація та безпека довкілля

Реформа передбачає впровадження сучасних IT-інструментів для зменшення бюрократичного тиску на бізнес. Зокрема, у портах запрацює морське "єдине вікно" за європейським зразком, що пришвидшить оформлення документів через електронні реєстри.

Окремий блок присвячено екологічній безпеці. Запроваджуються міжнародні режими контролю викидів та обов’язкове страхування відповідальності судновласників за шкоду навколишньому середовищу. Також посилюється контроль за кваліфікацією та умовами праці екіпажів.

Інтеграція до європейського простору

Ухвалення законопроєкту є одним із індикаторів програми Ukraine Facility. Документ гармонізує українське право з Конвенцією ООН з морського права та нормами Міжнародної морської організації. Це не лише підвищить довіру партнерів, а й закладе фундамент для післявоєнного відновлення логістичного потенціалу України.

