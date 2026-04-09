"Нібулон" відкрив новий річковий маршрут через порти Молдови

Компанія "Нібулон" збільшує обсяги річкових перевезень на Дунаї та розширює міжнародну логістику. Після виходу на ринки Середнього та Верхнього Дунаю у 2025 році компанія відкрила маршрут із залученням портів Молдови, зокрема порту Джурджулешти.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

У межах нової логістичної схеми судно виконало рейс за маршрутом Ізмаїл (Україна) – Галац (Румунія), перевізши 3 600 т металургійного шлаку. Після цього флот перейшов до порту Джурджулешти (Молдова), де завантажив 5 000 т ріпаку для доставки в Констанцу (Румунія). Загальна кількість перевезеного вантажу за один рейс перевищила 8 600 т.

Компанія також впровадила двосторонню схему логістики. Вона передбачає доставку зерна з Ізмаїла до Болгарії з подальшим завантаженням мінеральними добривами в портах Сербії для транспортування до Молдови. Цей підхід зменшує кількість порожніх рейсів.

Власний флот дозволяє компанії транспортувати різні типи продукції; аграрні товари; добрива; шлак; метал. Протягом 2025 року "Нібулон" перевіз річковим транспортом понад 110 000 т вантажів.

Довідково

Порт Джурджулешти є єдиним портом Молдови з виходом до моря (через Дунай). Він має статус вільної економічної зони та відіграє критичну роль у логістиці регіону, особливо після блокування частини українських морських шляхів. У 2025 році вантажообіг порту значно зріс завдяки транзиту українського зерна та палива.

Також важливо зазначити, що розвиток логістики на Верхньому Дунаї відкриває прямий доступ до ринків Угорщини, Австрії та Німеччини. Це дозволяє українським експортерам зменшити залежність від глибоководних портів Чорного моря.

Про "Нібулон"

"Нібулон" — це один із найбільших українських агрохолдингів, провідний експортер зернових та олійних культур, заснований у 1991 році. Компанія відома своєю потужною логістичною інфраструктурою, яка включає власну мережу елеваторів, річковий флот та суднобудівно-судноремонтний завод у Миколаєві.

Компанія відіграє ключову роль у продовольчій безпеці, забезпечуючи експорт зерна навіть у складних умовах, зокрема через власні потужності в Ізмаїлі.

Компанію заснував Олексій Вадатурський (Герой України). наразі гендиректор — Андрій Вадатурський. Після його смерті Андрій Вадатурський став новим генеральним директором компанії та продовжив справу свого батька.

Раніше повідомлялося, що "Нібулон" відкриває офіс у Румунії, щоб працювати на Дунаї. У перші місяці війни Нібулон побудував нову філію "Бессарабська" в Ізмаїлі. Фактично за кілька місяців "Нібулон" створив новий канал експорту через Дунай.