"Нибулон" открыл новый речной маршрут через порты Молдовы

Компания "Нибулон" увеличивает объемы речных перевозок на Дунае и расширяет международную логистику. После выхода на рынки Среднего и Верхнего Дуная в 2025 году компания открыла маршрут с привлечением портов Молдовы, в том числе порта Джурджулешты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

В рамках новой логистической схемы судно выполнило рейс по маршруту Измаил (Украина) – Галац (Румыния), перевозив 3600 т металлургического шлака. После этого флот перешел в порт Джурджулешты (Молдова), где загрузил 5000 т рапса для доставки в Констанцу (Румыния). Общее количество перевозимого груза за один рейс превысило 8600 т.

Компания также ввела двустороннюю схему логистики. Она предусматривает доставку зерна из Измаила в Болгарию с последующей загрузкой минеральными удобрениями в портах Сербии для транспортировки в Молдову. Этот подход уменьшает количество пустых рейсов.

Собственный флот позволяет компании транспортировать разные типы продукции; аграрные товары; удобрения; шлак; металл. В 2025 году "Нибулон" перевез речным транспортом более 110 000 т грузов.

Справочно

Порт Джурджулешты – единственный порт Молдовы с выходом к морю (через Дунай). Он имеет статус свободной экономической зоны и играет критическую роль в логистике региона, особенно после блокирования части украинских морских путей. В 2025 году грузооборот порта значительно вырос благодаря транзиту украинского зерна и топлива.

Также важно отметить, что развитие логистики на Верхнем Дунае открывает прямой доступ к рынкам Венгрии, Австрии и Германии. Это позволяет украинским экспортерам снизить зависимость от глубоководных портов Черного моря.

О "Нибулоне"

"Нибулон" - это один из крупнейших украинских агрохолдингов, ведущий экспортер зерновых и масличных культур, основанный в 1991 году. Компания известна своей мощной логистической инфраструктурой, включающей собственную элеваторскую сеть, речной флот и судостроительно-судоремонтный завод в Николаеве.

Компания играет ключевую роль в продовольственной безопасности, обеспечивая экспорт зерна даже в сложных условиях, в частности, из-за собственных мощностей в Измаиле.

Компанию учредил Алексей Вадатурский (Герой Украины). гендиректор — Андрей Вадатурский. После его смерти Андрей Вадатурский стал новым генеральным директором компании и продолжил дело своего отца .

Ранее сообщалось, что "Нибулон" открывает офис в Румынии, чтобы работать на Дунае. В первые месяцы войны Нибулон построил новый филиал "Бессарабский" в Измаиле. Фактически через несколько месяцев "Нибулон" создал новый канал экспорта через Дунай.