"Аврора" заработала 16 млрд грн и ищет сети для поглощения: сколько платят

"Аврора" в первом квартале 2026 года увеличила товарооборот до 16,1 млрд грн по НДС, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Компания также расширила сеть и усилила инвестиционную активность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Тарас Панасенко соучредитель и генеральный директор (CEO) сети мультимаркетов "Аврора".

Как работает "Аврора" в 2026 году

За этот период сеть расширилась до 1851 года магазина, открыв еще 59 новых торговых точек. Налоговые отчисления превысили 2,5 млрд грн, что на 19,4% больше в годовом исчислении.

"Какие результаты Авроры за Q1 2026. Держим темп. Товарооборот 16,1 млрд грн с НДС. +27% до Q1 2025. Сеть: 1851 магазин на конец марта. 59 новых магазинов за квартал. Налоги свыше 2,5 млрд грн. +19,4% до Q1 2025.

Компания также вместе с Horizon Capital запустила инвестиционный фонд Aurora Next в объеме $10–20 млн на 2026 год. Он направлен на развитие украинских ритейл-бизнесов, которые получат доступ к финансированию, логистике, технологиям и IT-решениям компании.

Среди других инициатив – запуск второго центра сортировки твердых отходов в Виннице, развитие цифрового приложения Aurora new из более 200 тыс. пользователей, а также расширение программы трудоустройства ветеранов.

Доля украинских товаров на полках достигла 63%, а также в сети появились новые категории продукции, в том числе безалкогольное вино.

Напомним, в июне прошлого года "Аврора" начала восстановление логистического комплекса под Киевом, разрушенного из-за российских обстрелов.