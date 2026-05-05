Дело на $60 млн: НАБУ завершило следствие против олигарха российского происхождения за хищение зерна

Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили следствие в отношении владельца международного зернотрейдера, подозреваемого в организации масштабной схемы хищения имущества "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ).

Олигарх российского происхождения организовал вывоз госзерна в Саудовскую Аравию без оплаты за товар.

Детали махинации

По данным следствия, государственное зерно через сеть подконтрольных компаний было отгружено иностранным заказчикам на условиях наложенных платежей. Это противоречило рыночным правилам и внутренним регламентам госкорпорации.

В итоге ГПЗКУ не получила за продукцию ни копейки, понеся убытки в размере $60 миллионов.

Часть этих средств, более 40,9 миллионов долларов, легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре.

Кроме организатора, к сделке причастны еще пять человек.

В отношении бывших представителей ГПЗКУ и владельца зарубежной компании суд уже вынес обвинительные приговоры.

В частности, советник председателя правления корпорации ВАКС приговорил к 8 годам лишения свободы. Насчет еще одного представителя зернотрейдера дело слушается в суде.

Напомним, правоохранители ранее разоблачили масштабную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". В результате махинаций государство потеряло 106 тысяч тонн зерна стоимостью 776 млн грн .