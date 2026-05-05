Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дело на $60 млн: НАБУ завершило следствие против олигарха российского происхождения за хищение зерна

зерно
Завершено дело против организатора зерновой схемы / Depositphotos

Детективы НАБУ и прокуроры САП завершили следствие в отношении владельца международного зернотрейдера, подозреваемого в организации масштабной схемы хищения имущества "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" (ГПЗКУ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Олигарх российского происхождения организовал вывоз госзерна в Саудовскую Аравию без оплаты за товар.

Детали махинации

По данным следствия, государственное зерно через сеть подконтрольных компаний было отгружено иностранным заказчикам на условиях наложенных платежей. Это противоречило рыночным правилам и внутренним регламентам госкорпорации.

В итоге ГПЗКУ не получила за продукцию ни копейки, понеся убытки в размере $60 миллионов.

Часть этих средств, более 40,9 миллионов долларов, легализовали через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре.

Кроме организатора, к сделке причастны еще пять человек.

В отношении бывших представителей ГПЗКУ и владельца зарубежной компании суд уже вынес обвинительные приговоры.

В частности, советник председателя правления корпорации ВАКС приговорил к 8 годам лишения свободы. Насчет еще одного представителя зернотрейдера дело слушается в суде.

Напомним, правоохранители ранее разоблачили масштабную схему в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины". В результате махинаций государство потеряло 106 тысяч тонн зерна стоимостью 776 млн грн .

Автор:
Татьяна Бессараб