Справа на $60 млн: НАБУ завершило слідство проти олігарха російського походження за розкрадання зерна

Детективи НАБУ та прокурори САП завершили слідство стосовно власника міжнародного зернотрейдера, якого підозрюють в організації масштабної схеми розкрадання майна “Державної продовольчо-зернової корпорації України” (ДПЗКУ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Олігарх російського походження організував вивезення держзерна до Саудівської Аравії без оплати за товар.

Деталі махінації

За даними слідства, державне зерно через мережу підконтрольних компаній було відвантажене іноземним замовникам на умовах післяплати. Це суперечило ринковим правилам та внутрішнім регламентам держкорпорації.

У підсумку ДПЗКУ не отримала за продукцію жодної копійки, зазнавши збитків у розмірі $60 мільйонів.

Частину цих коштів, понад $40,9 мільйонів, легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.

Окрім організатора, до оборудки причетні ще п'ятеро осіб.

Стосовно колишніх представників ДПЗКУ та власника закордонної компанії суд вже ухвалив обвинувальні вироки.

Зокрема, радника голови правління корпорації ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі. Щодо ще одного представника зернотрейдера справа слухається у суді.

Нагадаємо, правоохоронці раніше викрили масштабну схему в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Внаслідок махінацій держава втратила 106 тисяч тонн зерна вартістю 776 млн грн.