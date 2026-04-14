Організатора схеми із закупівлі зерна на 13,4 млн грн екстрадовано з Німеччини

В Україну екстрадували приватного підприємця, причетного до організації корупційної схеми під час закупівлі сільськогосподарських культур. Реалізація цієї схеми завдала державному підприємству збитків на суму 13,4 млн грн.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у повідомленні САП.

Засудженого передали українській стороні на пункті пропуску "Краківець — Корчова" на Львівщині. Вироком ВАКС від 11 грудня 2025 року його було засуджено до 3 років і 10 місяців позбавлення волі.

Механізм вчинення злочину

Слідство встановило, що на початку 2020 року посадові особи Полтавської філії ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" (ЦСЕНСМ) за погодженням із керівництвом головного офісу уклали договори на постачання врожаю.

Факти зловживань:

У договори внесли зміни, якими скасували обов’язкове врахування ринкових цін на момент підписання видаткових накладних.

Сільськогосподарські культури продавалися за ціною, що була майже вдвічі нижчою від ринкової.

Це призвело до значного недоотримання прибутку державним підприємством.

Наразі засуджений перебуває під вартою для відбування призначеного терміну покарання.

Нагадаємо, правоохоронці раніше викрили масштабну схему в АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". Внаслідок махінацій держава втратила 106 тисяч тонн зерна вартістю 776 млн грн.