На Черкащині виставили на продаж майновий комплекс колишнього цукрового заводу за ціною $1,5 млн

У місті Тальне Черкаської області продається майновий комплекс колишнього цукрового заводу за $1 500 000. Об'єкт розташований біля автомобільної траси Н16 Умань-Черкаси, на відстані 40 кілометрів від міста Умань, і має прямий виїзд на цю дорогу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

Земельна ділянка комплексу має площу 80 гектарів. Цільове призначення землі дозволяє розміщувати та експлуатувати будівлі підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, а також використовувати частину території як ріллю.

Земля перебуває в оренді за договором із Тальнівською міською радою, який діє до 2059 року включно. Щомісячна плата за оренду ділянки становить 566 000 гривень.

Нерухомість заводу наразі не використовується. До складу майнового комплексу входять 18 споруд, загальна площа яких становить 12 820 м².

приміщення колишнього цукрового заводу / Inventure

Стан усіх будівель є задовільним. На території розташовані зокрема такі об'єкти:

3 склади загальною площею 7566,2 м²;

будівля контори (1101,8 м²);

мийне відділення (1086 м²);

прохідна (766,7 м²);

пилорамний цех (428,6 м²);

гаражі (379,6 м²);

2 гуртожитки загальною площею 525 м².

А також сировинна лабораторія, столярний цех, тепловозне депо та будівля станції під’їзних колій.

Комплекс забезпечений комунікаціями. До об'єкта підведено електропостачання потужністю 1,8 мВт. На території встановлено газорегуляторний пункт із пропускною здатністю 4000 м³/год. Завод має підключення до міського водопостачання, а також власний водозабір поверхневих вод, площа якого становить 7,4 гектара. На території збереглося спеціалізоване обладнання, а саме 3 ємності для зберігання меляси об’ємом 7000 м³.

Транспортна та безпекова інфраструктура включає асфальтований під’їзний шлях. Уся територія заводу огороджена парканом, працює охорона та встановлено систему відеоспостереження. Конструкція комплексу дозволяє відновити під’їзні залізничні колії для транспортування вантажів.

