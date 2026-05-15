На Київщині за $650 тисяч виставлено на продаж логістично-складський комплекс (ФОТО)

У Білій Церкві за $650 000 продається логістичний комплекс / Inventure

У місті Біла Церква Київської області пропонується до продажу готовий бізнес з обслуговування митного оформлення вантажів, складської та логістичної діяльності. До складу пропозиції входить земельна ділянка, комплекс виробничих споруд, інженерна інфраструктура, обладнання та техніка. Вартість об'єкта становить $650 000, передбачено торг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Об'єкт розташований за адресою: вулиця Сквирське шосе, будинок 227-Т. Майновий комплекс використовується власником для обслуговування митного оформлення вантажів, складських та логістичних операцій. На території розміщуються відділ митного оформлення №3 Київської митниці, офісні приміщення для персоналу, складські та підсобні приміщення.

відділ митного оформлення №3 Київської митниці / Inventure

До складу активу входить земельна ділянка площею 2,51 га з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Це дозволяє використовувати майданчик не лише для логістики, а й для розгортання промислового виробництва. На території розташований комплекс виробничих споруд загальною площею 1 096,2 м² у задовільному стані.

Об'єкт забезпечений низкою інженерних комунікацій. На території наявне:

  • електропостачання; 
  • свердловина глибиною 75 метрів; 
  • септик; 
  • котельня; 
  • асфальтований під’їзд; 
  • огорожа; 
  • система відеоспостереження; 
  • пожежна сигналізація; 
  • вентиляція та кондиціонування приміщень.

Покриття території включає асфальт, плити та ґрунтове покриття для маневрування транспорту.

Разом із нерухомістю продається обладнання:

  • рампа; 
  • ваговимірювальний комплекс ВЕАТ-80; 
  • платформні ваги; 
  • навантажувальна техніка; 
  • офісне та серверне обладнання; 
  • дверні системи; 
  • котел; 
  • теплові завіси; 
  • стелажі, меблі та пожежні шафи.

До переліку техніки входять: екскаватор ЕО-2621А 1984 року випуску, трактор Т-40АМ 1992 року випуску, причіп 2ПТС-4 1989 року випуску, навантажувач та гідравлічний візок.

Наявність на території відділу митниці, рампи та вагового комплексу формує готову інфраструктуру для бізнесів, пов'язаних з імпортно-експортними операціями, дистрибуцією та складською логістикою.

Нагадаємо, у Закарпатській області за $550 000 в селі Іванівці виставлено на продаж промисловий об'єкт загальною площею 1552,6 м².

Автор:
Тетяна Ковальчук