В Киевской области за $650 тысяч выставлен на продажу логистически-складской комплекс (ФОТО)

В городе Белая Церковь Киевской области предлагается к продаже готовый бизнес по обслуживанию таможенного оформления грузов, складской и логистической деятельности. В состав предложения входит земельный участок, комплекс производственных сооружений, инженерная инфраструктура, оборудование и техника. Стоимость объекта составляет $650 000, предусмотрен торг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Объект расположен по адресу: улица Сквирское шоссе, дом 227-Т. Имущественный комплекс используется владельцем для обслуживания таможенного оформления грузов, складских и логистических операций. На территории размещаются отдел таможенного оформления №3 Киевской таможни, офисные помещения для персонала, складские и подсобные помещения.

отдел таможенного оформления №3 Киевской таможни / Inventure

В состав актива входит земельный участок площадью 2,51 га с целевым назначением для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных построек и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. Это позволяет использовать площадку не только для логистики, но и для развертывания промышленного производства. На территории расположен комплекс производственных сооружений общей площадью 1096,2 м² в удовлетворительном состоянии.

Объект снабжен рядом инженерных коммуникаций. На территории имеется:

электроснабжение;

скважина глубиной 75 метров;

септик;

котельная;

асфальтированный подъезд;

ограждение;

система видеонаблюдения;

пожарная сигнализация;

вентиляция и кондиционирование помещений.

Покрытие территории включает в себя асфальт, плиты и грунтовое покрытие для маневрирования транспорта.

Вместе с недвижимостью продается оборудование:

рампа;

весоизмерительный комплекс ВЭАТ-80;

платформенные весы;

погрузочная техника;

офисное и серверное оборудование;

дверные системы;

котел;

тепловые завесы;

стеллажи, мебель и пожарные шкафы.

В список техники входят: экскаватор ЕО-2621А 1984 года выпуска, трактор Т-40АМ 1992 года выпуска, прицеп 2ПТС-4 1989 года выпуска, погрузчик и гидравлическая тележка.

Наличие на территории отдела таможни, рампы и весового комплекса формирует готовую инфраструктуру для бизнесов, связанных с импортно-экспортными операциями, дистрибьюцией и складской логистикой.

