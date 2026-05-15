В Киевской области за $650 тысяч выставлен на продажу логистически-складской комплекс (ФОТО)
В городе Белая Церковь Киевской области предлагается к продаже готовый бизнес по обслуживанию таможенного оформления грузов, складской и логистической деятельности. В состав предложения входит земельный участок, комплекс производственных сооружений, инженерная инфраструктура, оборудование и техника. Стоимость объекта составляет $650 000, предусмотрен торг.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.
Объект расположен по адресу: улица Сквирское шоссе, дом 227-Т. Имущественный комплекс используется владельцем для обслуживания таможенного оформления грузов, складских и логистических операций. На территории размещаются отдел таможенного оформления №3 Киевской таможни, офисные помещения для персонала, складские и подсобные помещения.
В состав актива входит земельный участок площадью 2,51 га с целевым назначением для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных построек и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. Это позволяет использовать площадку не только для логистики, но и для развертывания промышленного производства. На территории расположен комплекс производственных сооружений общей площадью 1096,2 м² в удовлетворительном состоянии.
Объект снабжен рядом инженерных коммуникаций. На территории имеется:
- электроснабжение;
- скважина глубиной 75 метров;
- септик;
- котельная;
- асфальтированный подъезд;
- ограждение;
- система видеонаблюдения;
- пожарная сигнализация;
- вентиляция и кондиционирование помещений.
Покрытие территории включает в себя асфальт, плиты и грунтовое покрытие для маневрирования транспорта.
Вместе с недвижимостью продается оборудование:
- рампа;
- весоизмерительный комплекс ВЭАТ-80;
- платформенные весы;
- погрузочная техника;
- офисное и серверное оборудование;
- дверные системы;
- котел;
- тепловые завесы;
- стеллажи, мебель и пожарные шкафы.
В список техники входят: экскаватор ЕО-2621А 1984 года выпуска, трактор Т-40АМ 1992 года выпуска, прицеп 2ПТС-4 1989 года выпуска, погрузчик и гидравлическая тележка.
Наличие на территории отдела таможни, рампы и весового комплекса формирует готовую инфраструктуру для бизнесов, связанных с импортно-экспортными операциями, дистрибьюцией и складской логистикой.
