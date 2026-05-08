В Закарпатье за $550 000 продается промышленный имущественный комплекс (ФОТО)

В Закарпатской области за $550 000 в селе Ивановцы выставлен на продажу промышленный объект общей площадью 1552,6 м². Комплекс расположен в селе Ивановке Мукачевского района, непосредственно рядом с международной трассой М06, что обеспечивает удобную логистику для грузового транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Технические характеристики и коммуникации

Объект построен на земельном участке площадью 0,41 га, который находится в частной собственности и имеет промышленное целевое назначение. Главное преимущество комплекса – высокая энергоэффективность: подключенная электрическая мощность составляет до 450 кВт, а трансформаторная подстанция расположена непосредственно перед входом.

Водоснабжение обеспечивается собственной скважиной глубиной около 20 метров. На территории имеется газовый редуктор, хотя в настоящее время поставки газа отключены.

Состав имущественного комплекса

В структуру недвижимости входят здания разного назначения:

производственное здание мельницы площадью 744,3 м2;

пекарня или цех производства площадью 363,8 м²;

коммерческое помещение с площадью 164,1 м²;

лаборатория площадью 101,3 м2;

складское помещение площадью 94,4 м²;

свинарник площадью 64,4 м2;

весовая площадью 20,3 м².

Также на территории расположены навесы, металлические постройки и здание для охраны. Производственное здание имеет 4 уровня, полы в помещениях выполнены из дерева, бетона или плитки в зависимости от назначения цеха.

Логистика и инфраструктура

Территория комплекса полностью асфальтирована и имеет три отдельных въезда. Для работы с крупногабаритным транспортом оборудована рампа, предусмотрено место для заезда и разворота фур. Имеющаяся инфраструктура для мукомольного производства позволяет принимать до 350 тонн зерна и производить до 80 тонн продукции в сутки, однако состояние зданий предполагает возможность полной адаптации или реконструкции под другие нужды.

Инвестиционная привлекательность

Объект стоимостью 550 000 долларов перспективен для релокации предприятий из центральных и восточных регионов Украины. Промышленное предназначение земли и значительная электрическая мощность делают его пригодным для развертывания пищевой переработки, создания дистрибуционного центра или сервисной базы для обслуживания техники. С 1 января 2026 комплекс находится на консервации, что позволяет новому владельцу начать модернизацию немедленно.

