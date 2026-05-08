Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,05

EUR

51,54

--0,07

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,75

51,55

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Закарпатье за $550 000 продается промышленный имущественный комплекс (ФОТО)

имущественный комплекс в Закарпатье
В Мукачевском районе продается промышленный имущественный комплекс/Фото: Inventure

В Закарпатской области за $550 000 в селе Ивановцы выставлен на продажу промышленный объект общей площадью 1552,6 м². Комплекс расположен в селе Ивановке Мукачевского района, непосредственно рядом с международной трассой М06, что обеспечивает удобную логистику для грузового транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Технические характеристики и коммуникации

Объект построен на земельном участке площадью 0,41 га, который находится в частной собственности и имеет промышленное целевое назначение. Главное преимущество комплекса – высокая энергоэффективность: подключенная электрическая мощность составляет до 450 кВт, а трансформаторная подстанция расположена непосредственно перед входом.

Водоснабжение обеспечивается собственной скважиной глубиной около 20 метров. На территории имеется газовый редуктор, хотя в настоящее время поставки газа отключены.

Фото 2 — В Закарпатье за $550 000 продается промышленный имущественный комплекс (ФОТО)
Имущественный комплекс в селе Ивановцы/Фото: Inventure

Состав имущественного комплекса

В структуру недвижимости входят здания разного назначения:

  • производственное здание мельницы площадью 744,3 м2;
  • пекарня или цех производства площадью 363,8 м²;
  • коммерческое помещение с площадью 164,1 м²;
  • лаборатория площадью 101,3 м2;
  • складское помещение площадью 94,4 м²;
  • свинарник площадью 64,4 м2;
  • весовая площадью 20,3 м².

Также на территории расположены навесы, металлические постройки и здание для охраны. Производственное здание имеет 4 уровня, полы в помещениях выполнены из дерева, бетона или плитки в зависимости от назначения цеха.

Логистика и инфраструктура

Территория комплекса полностью асфальтирована и имеет три отдельных въезда. Для работы с крупногабаритным транспортом оборудована рампа, предусмотрено место для заезда и разворота фур. Имеющаяся инфраструктура для мукомольного производства позволяет принимать до 350 тонн зерна и производить до 80 тонн продукции в сутки, однако состояние зданий предполагает возможность полной адаптации или реконструкции под другие нужды.

Фото 3 — В Закарпатье за $550 000 продается промышленный имущественный комплекс (ФОТО)
На продажу выставлен имущественный комплекс в Закарпатье/Фото: Inventure

Инвестиционная привлекательность

Объект стоимостью 550 000 долларов перспективен для релокации предприятий из центральных и восточных регионов Украины. Промышленное предназначение земли и значительная электрическая мощность делают его пригодным для развертывания пищевой переработки, создания дистрибуционного центра или сервисной базы для обслуживания техники. С 1 января 2026 комплекс находится на консервации, что позволяет новому владельцу начать модернизацию немедленно.

Напомним, в Черновицкой области за 3,7 млн долларов выставлен на продажу действующий ресторанно-гостиничный комплекс Raffaello. Объект площадью 2 500 м² расположен возле центральной дороги вблизи Смугарских водопадов в селе Розтоки, Вижницкого района.

Автор:
Татьяна Ковальчук