- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Карпатах за 3,7 млн долларов продается гостинично-ресторанный комплекс (ФОТО)
В Черновицкой области за 3,7 млн долларов выставлен на продажу действующий ресторанно-гостиничный комплекс Raffaello. Объект площадью 2 500 м² расположен возле центральной дороги вблизи Смугарских водопадов в селе Розтоки, Вижницкого района.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.
Технические характеристики и инфраструктура
В состав комплекса входят:
- ресторан на 300 посадочных мест;
- танцевальный и конференц-зал площадью 220 м²;
- 14 гостиничных номеров; 6 отдельных коттеджей;
- апартаменты на 8 комнат площадью 200 м ²;
- открытый бассейн с подогревом площадью 260 м2;
- двухэтажная летняя терраса площадью 120 м2;
- лаунж-бар с VIP комнатой на 120 м²;
- сауна площадью 110 м2 (готовность 80%);
- две зоны с чанами и джакузи;
- детская площадка и минипарк площадью 0,07 га;
- собственная парковка площадью от 500 до 600 м².
Объект снабжен электрической мощностью 110 кВт. Отопление производится с помощью твердотопливных и электрических котлов. В помещениях работают системы вентиляции и кондиционирования. Установлен видеонаблюдение.
Экономические показатели
Бизнес продается в формате "Зайди и работай". Все операционные процессы отлажены:
- средний годовой валовой доход: 50–60 млн. грн.;
- чистая рентабельность: 15-30%;
- прогнозируемый срок окупаемости: от 7 лет;
- общая емкость для проживания: от 50 до 120 человек.
Как отмечается в инвестпредложении, причиной продаж является выезд владельца за границу.
Возможности для развития
В стоимость объекта входят два дополнительных земельных участка в горах площадью 1,7 га и 0,24 га (расположены в 5–7 км от комплекса). На территории комплекса введен проект детского лагеря West Camp на 100–170 мест. Существует возможность расширения за счет строительства шале на соседних участках и развития рафтинга на реке, протекающей в 50 метрах от объекта.
Справочно
Смугарские (Буковинские) водопады – это уникальный каскад из 7-8 водопадов на реке Смугар в Черновицкой области (возле с. Растоки), простирающийся на 2-3 км. Это ландшафтный заказник местного значения, известный как один из самых высоких и живописных комплексов в Карпатах, образовавшийся на выходах песчаников и сланцев.
Напомним, в Ивано-Франковской области на продажу выставили панорамный ресторан, занимающий полный 9-й этаж гостиничного комплекса MÉLIS в селе Яблуница. Объект расположен на ключевом съезде с главной трассы на пути к курорту Буковель, расстояние до которого составляет 10 минут езды.