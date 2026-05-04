Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,91

--0,05

EUR

51,60

+0,14

Наличный курс:

USD

43,88

43,75

EUR

51,75

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Карпатах за 3,7 млн долларов продается гостинично-ресторанный комплекс (ФОТО)

ресторанно-гостиничный комплекс Raffaello
Ресторанно-гостиничный комплекс Raffaello/Фото: Inventure

В Черновицкой области за 3,7 млн долларов выставлен на продажу действующий ресторанно-гостиничный комплекс Raffaello. Объект площадью 2 500 м² расположен возле центральной дороги вблизи Смугарских водопадов в селе Розтоки, Вижницкого района.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Технические характеристики и инфраструктура

В состав комплекса входят:

  • ресторан на 300 посадочных мест;
  • танцевальный и конференц-зал площадью 220 м²;
  • 14 гостиничных номеров; 6 отдельных коттеджей;
  • апартаменты на 8 комнат площадью 200 м ²;
  • открытый бассейн с подогревом площадью 260 м2;
  • двухэтажная летняя терраса площадью 120 м2;
  • лаунж-бар с VIP комнатой на 120 м²;
  • сауна площадью 110 м2 (готовность 80%);
  • две зоны с чанами и джакузи;
  • детская площадка и минипарк площадью 0,07 га;
  • собственная парковка площадью от 500 до 600 м².
Фото 2 — В Карпатах за 3,7 млн долларов продается гостинично-ресторанный комплекс (ФОТО)
Комплекс Raffaello/Фото: Inventure

Объект снабжен электрической мощностью 110 кВт. Отопление производится с помощью твердотопливных и электрических котлов. В помещениях работают системы вентиляции и кондиционирования. Установлен видеонаблюдение.

Фото 3 — В Карпатах за 3,7 млн долларов продается гостинично-ресторанный комплекс (ФОТО)
Комплекс Raffaello включает в себя открытый бассейн с подогревом площадью 260 м²/Фото: Inventure

Экономические показатели

Бизнес продается в формате "Зайди и работай". Все операционные процессы отлажены:

  • средний годовой валовой доход: 50–60 млн. грн.;
  • чистая рентабельность: 15-30%;
  • прогнозируемый срок окупаемости: от 7 лет;
  • общая емкость для проживания: от 50 до 120 человек.

Как отмечается в инвестпредложении, причиной продаж является выезд владельца за границу.

Возможности для развития

В стоимость объекта входят два дополнительных земельных участка в горах площадью 1,7 га и 0,24 га (расположены в 5–7 км от комплекса). На территории комплекса введен проект детского лагеря West Camp на 100–170 мест. Существует возможность расширения за счет строительства шале на соседних участках и развития рафтинга на реке, протекающей в 50 метрах от объекта.

Фото 4 — В Карпатах за 3,7 млн долларов продается гостинично-ресторанный комплекс (ФОТО)
Расположение комплекса Raffaello на карте

Справочно

Смугарские (Буковинские) водопады – это уникальный каскад из 7-8 водопадов на реке Смугар в Черновицкой области (возле с. Растоки), простирающийся на 2-3 км. Это ландшафтный заказник местного значения, известный как один из самых высоких и живописных комплексов в Карпатах, образовавшийся на выходах песчаников и сланцев.

Напомним, в Ивано-Франковской области на продажу выставили панорамный ресторан, занимающий полный 9-й этаж гостиничного комплекса MÉLIS в селе Яблуница. Объект расположен на ключевом съезде с главной трассы на пути к курорту Буковель, расстояние до которого составляет 10 минут езды.

Автор:
Татьяна Ковальчук