В Карпатах за 3,7 млн долларов продается гостинично-ресторанный комплекс (ФОТО)

В Черновицкой области за 3,7 млн долларов выставлен на продажу действующий ресторанно-гостиничный комплекс Raffaello. Объект площадью 2 500 м² расположен возле центральной дороги вблизи Смугарских водопадов в селе Розтоки, Вижницкого района.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Технические характеристики и инфраструктура

В состав комплекса входят:

ресторан на 300 посадочных мест;

танцевальный и конференц-зал площадью 220 м²;

14 гостиничных номеров; 6 отдельных коттеджей;

апартаменты на 8 комнат площадью 200 м ²;

открытый бассейн с подогревом площадью 260 м2;

двухэтажная летняя терраса площадью 120 м2;

лаунж-бар с VIP комнатой на 120 м²;

сауна площадью 110 м2 (готовность 80%);

две зоны с чанами и джакузи;

детская площадка и минипарк площадью 0,07 га;

собственная парковка площадью от 500 до 600 м².

Комплекс Raffaello

Объект снабжен электрической мощностью 110 кВт. Отопление производится с помощью твердотопливных и электрических котлов. В помещениях работают системы вентиляции и кондиционирования. Установлен видеонаблюдение.

Комплекс Raffaello включает в себя открытый бассейн с подогревом площадью 260 м²

Экономические показатели

Бизнес продается в формате "Зайди и работай". Все операционные процессы отлажены:

средний годовой валовой доход: 50–60 млн. грн.;

чистая рентабельность: 15-30%;

прогнозируемый срок окупаемости: от 7 лет;

общая емкость для проживания: от 50 до 120 человек.

Как отмечается в инвестпредложении, причиной продаж является выезд владельца за границу.

Возможности для развития

В стоимость объекта входят два дополнительных земельных участка в горах площадью 1,7 га и 0,24 га (расположены в 5–7 км от комплекса). На территории комплекса введен проект детского лагеря West Camp на 100–170 мест. Существует возможность расширения за счет строительства шале на соседних участках и развития рафтинга на реке, протекающей в 50 метрах от объекта.

Справочно

Смугарские (Буковинские) водопады – это уникальный каскад из 7-8 водопадов на реке Смугар в Черновицкой области (возле с. Растоки), простирающийся на 2-3 км. Это ландшафтный заказник местного значения, известный как один из самых высоких и живописных комплексов в Карпатах, образовавшийся на выходах песчаников и сланцев.

