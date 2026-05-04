У Карпатах за 3,7 млн доларів продається готельно-ресторанний комплекс (ФОТО)

У Чернівецькій області за 3,7 млн доларів виставлено на продаж діючий ресторанно-готельний комплекс Raffaello. Об’єкт площею 2 500 м² розташований біля центральної дороги поблизу Смугарських (Буковинських) водоспадів у селі Розтоки, Вижницького району.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Технічні характеристики та інфраструктура

До складу комплексу входять:

ресторан на 300 посадкових місць;

танцювальний та конференц-зал площею 220 м²;

14 готельних номерів; 6 окремих котеджів;

апартаменти на 8 кімнат площею 200 м²;

відкритий басейн із підігрівом площею 260 м²;

двоповерхова літня тераса площею 120 м²;

лаунж-бар із VIP-кімнатою на 120 м²;

сауна площею 110 м² (готовність 80%);

дві зони з чанами та джакузі;

дитячий майданчик та мініпарк площею 0,07 га;

власна стоянка площею від 500 до 600 м².

Комплекс Raffaello / Фото: Inventure

Об’єкт забезпечений електричною потужністю 110 кВт. Опалення здійснюється за допомогою твердопаливних та електричних котлів. У приміщеннях працюють системи вентиляції та кондиціонування. Встановлено відеонагляд.

Комплекс Raffaello включає відкритий басейн із підігрівом площею 260 м² / Фото: Inventure

Економічні показники

Бізнес продається у форматі "зайшов і працюй". Всі операційні процеси налагоджені:

середній річний валовий дохід: 50–60 млн грн;

чиста рентабельність: 15–30%;

прогнозований термін окупності: від 7 років;

загальна місткість для проживання: від 50 до 120 осіб.

Як зазначається в інвестпропозиції, причиною продажу є виїзд власника за кордон.

Можливості для розвитку

У вартість об’єкта входять дві додаткові земельні ділянки в горах площею 1,7 га та 0,24 га (розташовані за 5–7 км від комплексу). На території комплексу впроваджено проєкт дитячого табору West Camp на 100–170 місць. Існує можливість розширення за рахунок будівництва шале на сусідніх ділянках та розвитку рафтингу на річці, що протікає за 50 метрів від об’єкта.

Розташування комплексу Raffaello на мапі



Довідково

Смугарські (Буковинські) водоспади — це унікальний каскад із 7-8 водоспадів на річці Смугар у Чернівецькій області (біля с. Розтоки), що тягнеться на 2-3 км. Це ландшафтний заказник місцевого значення, відомий як один з найвищих та наймальовничіших комплексів у Карпатах, що утворився на виходах пісковиків та сланців.

