Прибуток Одеського заводу дитячого харчування впав у 2,6 раза, попри розширення виробництва

"Одеський консервний завод дитячого харчування" скоротив прибуток у 2025 році, попри запуск нових продуктів

АТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" за підсумками 2025 року скоротило чистий прибуток у 2,6 раза — до 7,47 млн грн. При цьому компанія розширила асортимент і запустила нові виробничі напрямки. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Open4Business.

Попри падіння прибутку, компанія продовжила розвиток бізнесу. За рік завод розширив продуктову лінійку до 91 позиції, розпочав виробництво томатної пасти та посилив молочний напрям із брендами "Наше молоко", “Наші вершки” та “Наш коктейль”.

Окремо підприємство отримало сертифікацію на виробництво органічних пюре під ТМ "Чудо-Чадо" з маркуванням Organic від “Органік Стандарт”.

Виторг компанії у 2025 році майже не змінився і становив 101,19 млн грн (-0,5% р/р). Основні джерела доходу:

  • дитяче харчування — 35% (35,88 млн грн),
  • оренда майна та обладнання — 27% (27,82 млн грн),
  • переробка молока — 15% (15,33 млн грн).

Активи підприємства зросли на 5,6% — до 454,99 млн грн, тоді як зобов’язання збільшилися на 0,8% — до 275,65 млн грн.

Водночас обсяг незавершених капітальних інвестицій різко скоротився — з 227,21 млн грн до 313 тис. грн через введення в експлуатацію основних засобів.

У 2025 році наглядова рада також погодила залучення фінансування в Креді Агріколь Банк під заставу майна, однак сума та цілі кредиту не розкриваються.

Підприємство є ключовою виробничою базою холдингу "Вітмарк-Україна" та забезпечує понад 50% українського ринку фруктових пюре для дітей. Основним акціонером є СП “Вітмарк-Україна” (89,46%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні близько 10 тисяч дієтичних добавок для дитячого харчування очікують на реєстрацію, що свідчить про складність регуляторних процедур на ринку.

Автор:
Лариса Крупко