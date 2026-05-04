Прибыль Одесского завода детского питания упала в 2,6 раза, несмотря на расширение производства

Наш Сок
"Одесский консервный завод детского питания" сократил прибыль в 2025 году, несмотря на запуск новых продуктов / Depositphotos

АО "Одесский консервный завод детского питания" по итогам 2025 года сократило чистую прибыль в 2,6 раза — до 7,47 млн грн. При этом компания расширила ассортимент и запустила новые производственные направления.

Несмотря на падение прибыли, компания продолжила развитие бизнеса. За год завод расширил продуктовую линейку до 91 позиции, начал производство томатной пасты и усилил молочное направление с брендами "Наше молоко", "Наши сливки" и "Наш коктейль".

Отдельно предприятие получило сертификацию на производство органических пюре под ТМ "Чудо-Чадо" с маркировкой Organic от Органик Стандарт.

Выручка компании в 2025 году почти не изменилась и составила 101,19 млн грн (-0,5% р/с). Основные источники дохода:

  • детское питание - 35% (35,88 млн грн),
  • аренда имущества и оборудования - 27% (27,82 млн грн),
  • переработка молока - 15% (15,33 млн грн).

Активы предприятия выросли на 5,6% - до 454,99 млн грн, тогда как обязательства увеличились на 0,8% - до 275,65 млн грн.

В то же время объем незавершенных капитальных инвестиций резко сократился — с 227,21 млн. грн. до 313 тыс. грн. из-за ввода в эксплуатацию основных средств.

В 2025 году наблюдательный совет также согласовал привлечение финансирования в кредит Агриколь Банк под залог имущества, однако сумма и цели кредита не раскрываются.

Предприятие является ключевой производственной базой холдинга "Витмарк-Украина" и обеспечивает более 50% украинского рынка фруктовых пюре для детей. Основным акционером является СП "Витмарк-Украина" (89,46%).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине около 10 тысяч диетических добавок для детского питания ожидают регистрации, что свидетельствует о сложности регуляторных процедур на рынке.

Автор:
Лариса Крупко