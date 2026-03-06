Десять тысяч диетических добавок для детского питания ждут в очереди регистрацию в Украине

В Украине резко возросло количество диетических добавок для детского питания, требующих государственной регистрации. В очереди находится около 10 тысяч продуктов, тогда как за полгода зарегистрировано только 1607.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Госпродслужбы Сергея Ткачука.

По его словам, новое направление — регистрация диетических добавок для детского питания создало существенную нагрузку на службу. "На этом направлении у нас, к сожалению, завал", - отметил Ткачук.

По состоянию на сегодняшний день служба уже зарегистрировала 1607 добавок, но около 10 тысяч находятся на регистрации. По оценкам регулятора, общий объем этого сегмента может составить 17-18 тысяч продуктов.

"Регистрация таких продуктов осуществляется в ручном режиме, а перечень ведется в обычной Excel-таблице", - сообщил Ткачук.

Перспективы рынка

По оценкам аналитиков , сегмент диетических добавок в Украине демонстрирует быстрый рост.

Объем аптечных продаж таких продуктов вырос с 8 млрд. грн. в 2020 году до около 22 млрд. грн. в 2024 году, а среднегодовые темпы роста превышают 25%.

Доля диетических добавок в структуре аптечных продаж составляет около 11–12%, что делает этот сегмент одним из наиболее динамичных на фармацевтическом рынке.

Международные аналитики оценивают украинский рынок диетических добавок примерно в $1–1,2 млрд.

Новые правила для рынка диетических добавок

Регулирование рынка диетических добавок в Украине было изменено после принятия Верховной Радой Закона №4122-IX от 5 декабря 2024 г. об усовершенствовании регулирования производства и оборота диетических добавок. О необходимости усиления регулирования этого сегмента ранее писало и Delo.ua , отмечая, что закон должен был устранить пробелы в контроле за производством и оборотом пищевых добавок.

Документ ввел новые требования к производству, маркировке и обращению таких продуктов и обязал операторов рынка сообщать государственному органу о намерении первого введения диетической добавки на рынок.

Закон фактически создал новую систему учета рынка диетических добавок и специализированного питания.

Когда зарегистрируют всех

Основные нормы закона начали действовать 27 сентября 2025, а переходный период для бизнеса длится до 26 марта 2026 года. Ткачук заявил, что инициирует продление переходного периода еще на полтора года – именно 18 месяцев понадобится службе для регистрации всех поданных добавок.

Из-за большого объема заявок Госпродслужба вынуждена ускорить их рассмотрение. В первую очередь прорабатываются добавки, впервые вводимые на рынок. Продукты, которые уже продавались ранее и не меняли свой состав, рассматривают по остаточному принципу.

По словам главы Госпродпотребслужбы, регистрацией добавок занимается всего лишь несколько человек, что создает дополнительную нагрузку на службу. По словам Ткачука, из-за большого объема работы и невысокой оплаты труда наблюдается значительная текучесть кадров.

В службе отмечают, что решение проблемы возможно из-за создания электронной системы регистрации.