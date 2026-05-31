Kernel более чем вдвое нарастил квартальную прибыль

Агрохолдинг Kernel в третьем квартале 2026 финансового года, продолжавшийся с января по март, увеличил чистую прибыль в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — до $89 млн.

Согласно отчету компании, консолидированная выручка за квартал выросла на 3% и достигла $1,18 млрд. Основным драйвером стали более высокие цены реализации продукции переработки масличных культур.

Валовая прибыль агрохолдинга увеличилась на 54% — до $211 млн. В то же время показатель EBITDA вырос на 41% в годовом исчислении и составил $156 млн.

В компании отметили, что весомый вклад в финансовый результат обеспечил сегмент инфраструктуры и торговли, EBITDA которого достигла $102 млн, что на 65% больше, чем годом ранее. Значительную роль сыграли торговые операции компании Avere, принесшие $66,6 млн EBITDA.

Сегмент переработки масличных культур обеспечил $42 млн EBITDA, что на 17% больше в годовом исчислении, а аграрное направление - $26 млн.

Несмотря на рост конкуренции за сырье, себестоимость реализованной продукции сократилась на 4% — до $947 млн. В то же время, расходы на доставку и обработку выросли на 11% в годовом измерении из-за увеличения доли экспортных контрактов на условиях CIF и CFR.

По итогам квартала компания существенно улучшила долговые показатели. Несмотря на увеличение общего долга на 4% до $814 млн, остаток денежных средств на счетах удвоился и достиг $657 млн. В результате чистый долг сократился на 65% по сравнению с предыдущим кварталом до $157 млн.

По состоянию на 31 марта 2026 г. товарные запасы компании составляли $540 млн. Основная их часть приходилась на сегмент переработки масличных культур — $310 млн, тогда как зерновые запасы оценивались в $230 млн.

По итогам девяти месяцев 2026 финансового года чистая прибыль Kernel составила $208 млн, что на 5% меньше, чем годом ранее. В то же время выручка выросла до $3,09 млрд, а EBITDA — до $403 млн.

Kernel является крупнейшим в мире производителем и экспортером подсолнечного масла, одним из крупнейших экспортеров зерна из Украины и оператором разветвленной логистической инфраструктуры.

Добавим, по итогам 2025 года Kernel уплатил в бюджеты 5,7 млрд грн налогов и сборов, оставаясь одним из крупнейших плательщиков в аграрном секторе. Из этой суммы около 2,4 млрд грн поступило в местные бюджеты, почти 2,1 млрд грн – в государственный бюджет, еще 1,2 млрд грн составил единый социальный взнос.