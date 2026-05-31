Весенние морозы уничтожили более 20% потенциального урожая клубники

Весенние заморозки нанесли существенный ущерб ягодной отрасли Украины. По предварительным оценкам экспертов, из-за повреждения цвета производители в этом году могут недополучить 2 905 тонн урожая ягод.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет ассоциации "Ягодничество Украины".

Больше всего от погодных аномалий пострадала садовая земляника (клубника). Прогнозируемые потери этой культуры составляют 1740 тонн, или 20,3% потенциального урожая.

В ассоциации объяснили, что первая волна заморозков в конце апреля совпала с периодом активного цветения земляники. В отдельных регионах температура ночью опускалась до минус 4-6 градусов, что превышало критические показатели для цветков.

Наибольшие потери урожая земляники ожидают в Ровенской области — 376 тонн. Значительные повреждения также прогнозируют на Волыни – 308 тонн и Львовщине – 288 тонн.

Потери малины оцениваются в 1165 тонн, что составляет 24,4% потенциального урожая. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область, где могут недополучить 364 тонны ягоды. Высокие потери также прогнозируют во Львовской области – 152 тонны и Черновицкой – 134 тонны.

В свою очередь, голубика испытала минимальное влияние благодаря более позднему развитию растений и более высокой устойчивости к низким температурам.

Среди регионов самые большие совокупные потери ягодных культур прогнозируют во Львовской области - 440 тонн. В число наиболее пострадавших также вошли Ровенская область с потерями 422 тонны, Ивано-Франковская - 364 тонны, Волынская - 308 тонн и Житомирская - 258 тонн.

Эксперты предупреждают, что по причине повреждения цвета часть хозяйств может столкнуться со смещением начала сезона сбора ягод и неравномерным созреванием урожая.

В то же время, с начала 2026 года 20 украинских предприятий получили 102,5 млн грн государственной поддержки на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства.

Заметим, из-за погодных аномалий этой весной в Украине уменьшится урожай плодовых культур, в частности, больше потери ожидаются относительно абрикоса и кизила. Также от заморозков пострадали персики, черешни, вишни и сливы.