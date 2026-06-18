Атака беспилотников на Москву 18 июня и повторное попадание в нефтеперерабатывающий завод в Капотне обрушили российский фондовый рынок. Из-за угрозы топливного дефицита и скачка инфляции акции ведущих компаний РФ продемонстрировали сильнейшее падение с осени прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Индекс Мосбиржи продемонстрировал сильнейший дневной спад с октября прошлого года, опустившись до отметки в 2425,52 пунктов, что является самым низким значением с декабря 2024 года.

Удары по нефтегазовому сектору и угроза инфляции

Аналитики рынка констатируют очевидное негативное влияние налета БПЛА на настроения инвесторов. Среди лидеров падения оказались акции компании "Газпром нефть", которой принадлежит горящий Московский НПЗ. Из-за повреждений этот завод, обеспечивающий 40% поставки топлива в российскую столицу, полностью остановил производство.

Ранее по аналогичным причинам прекратили работу заводы "ТАНЕКО" в Нижнекамске, а также Куйбышевский и Волгоградский НПЗ. Эксперты отмечают, что удары по топливной инфраструктуре подогревают инфляцию из-за подорожания горючего, что помешает Центробанку РФ снижать ключевую ставку.

Падение мировых цен на нефть

Дополнительным фактором давления на российский рынок стало падение мировых цен на нефть после заключения соглашения между США и Ираном, а также риски ужесточения международных санкций.

Акции «Роснефти» упали на четыре процента, обновив минимумы с 2023 года. Бумаги "Газпрома" потеряли более трех процентов и оказались в шаге от обновления исторического "дна" 2009 года.

Существенные потери зафиксировали финансовый и металлургический секторы, в том числе Сбербанк, ВТБ и Северсталь. Кроме того, из-за новостей о предстоящей жесткости условий семейной ипотеки с первого июля, обрушились акции крупнейших девелоперских групп ПИК и ЛСР.

Обесценение российских компаний

С начала года российский рынок потерял двенадцать процентов от своей стоимости. Если сравнивать с февралем 2025 года, когда Кремль начал переговоры с администрацией Дональда Трампа, то падение составляет двадцать пять процентов.

Экономисты обращают внимание, что рыночная капитализация российских компаний по отношению к ВВП держится на рекордно низком уровне за последнюю четверть века и едва достигает двадцати процентов.

Аналитики прогнозируют дальнейшее проседание индекса Мосбиржи до весенних минимумов 2023 года.

Напомним, угроза президента США Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти, которые были временно приостановлены из-за войны в Иране, опустила российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Московской биржи завершил вторник снижением на 2,05% – вторым по масштабам этого года – и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года.

Добавим, что в результате против Украины государственный долг РФ стремительно растет, в результате чего в течение следующих десяти лет Кремль будет вынужден потратить не менее 15% ВВП только на выплату процентов по своим долговым обязательствам. Поэтому в России срочно переписываются бюджетные законы.