Паніка на Мосбіржі: атака дронів на Москву спровокувала обвал російського ринку

Атака безпілотників на Москву 18 червня та повторне влучання в нафтопереробний завод у Капотні обвалили російський фондовий ринок. Через загрозу паливного дефіциту та стрибка інфляції акції провідних компаній РФ продемонстрували найсильніше падіння з осені минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Індекс Мосбіржі продемонстрував найсильніший денний спад з жовтня минулого року, опустившись до позначки 2425,52 пунктів, що є найнижчим значенням з грудня 2024 року.

Удари по нафтогазовому сектору та загроза інфляції

Аналітики ринку констатують очевидний негативний вплив нальоту БПЛА на настрої інвесторів. Серед лідерів падіння опинилися акції компанії "Газпром нефть", якій належить палаючий Московський НПЗ. Через пошкодження цей завод, що забезпечує 40% постачання палива до російської столиці, повністю зупинив виробництво.

Раніше з аналогічних причин роботу припинили заводи "ТАНЕКО" у Нижнєкамську, а також Куйбишевський і Волгоградський НПЗ. Експерти наголошують, що удари по паливній інфраструктурі підігрівають інфляцію через подорожчання пального, що завадить Центробанку РФ знижувати ключову ставку.

Падіння світових цін на нафту

Додатковим фактором тиску на російський ринок стало падіння світових цін на нафту після укладання угоди між США та Іраном, а також ризики посилення міжнародних санкцій.

Акції "Роснефти"» впали на чотири відсотки, оновивши мінімуми з 2023 року. Папери "Газпрому" втратили понад три відсотки і опинилися за крок від оновлення історичного «дна» 2009 року.

Суттєві втрати зафіксували фінансовий та металургійний сектори, зокрема Сбербанк, ВТБ та "Северсталь". Крім того, через новини про майбутнє жорсткість умов сімейної іпотеки з першого липня, обвалилися акції найбільших девелоперських груп ПІК та ЛСР.

Знецінення російських компаній

З початку року російський ринок втратив дванадцять відсотків своєї вартості. Якщо порівнювати з лютим 2025 року, коли Кремль розпочав переговори з адміністрацією Дональда Трампа, падіння становить двадцять п'ять відсотків.

Економісти звертають увагу, що ринкова капіталізація російських компаній відносно ВВП тримається на рекордно низькому рівні за останню чверть століття і ледь досягає двадцяти відсотків.

Аналітики прогнозують подальше просідання індексу Мосбіржі до весняних мінімумів 2023 року.

Нагадаємо, погроза президента США Дональда Трампа відновити санкції проти російської нафти, які були тимчасово призупинені через війну в Ірані, опустила російський ринок акцій на нові мінімуми. Індекс Московської біржі завершив вівторок зниженням на 2,05% - другим за масштабами цього року - і в ході сесії опускався до 2475 пунктів, найнижчого рівня з 27 жовтня минулого року.

Додамо, що через війну проти України державний борг РФ стрімко зростає, внаслідок чого протягом наступних десяти років Кремль буде змушений витратити щонайменше 15% ВВП лише на виплату відсотків за своїми борговими зобов'язаннями. Тому у Росії терміново переписують бюджетні закони.