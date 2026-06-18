У Росії терміново змінюють закони: Кремлю бракує грошей на війну

Через війну проти України державний борг РФ стрімко зростає, внаслідок чого протягом наступних десяти років Кремль буде змушений витратити щонайменше 15% ВВП лише на виплату відсотків за своїми борговими зобов'язаннями. Тому у Росії терміново переписують бюджетні закони.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Військові витрати пробили стелю бюджету

Економіка воєнного часу вимагає колосальних вливань. Джерела в уряді повідомляють, що витрати на оборону цього року можуть перевищити початковий план на 40%, що становить додаткові 5 трильйонів рублів.

Дефіцит бюджету за перші п'ять місяців уже сягнув 6 трильйонів рублів, перевищивши річну ціль на 60%.

Встановлену законом стелю держборгу на поточний рік уже досягнуто, тому російські законодавці терміново ухвалили закон, який дозволяє уряду позичати понад ліміт. Міністерству фінансів доведеться залучити ще до 3 трильйонів рублів запозичень.

Боргова пастка для російської економіки

Ціна обслуговування боргів РФ подвоїлася з початку повномасштабного вторгнення. Цього року Кремль витратить на погашення зобов'язань майже 9% усього федерального бюджету.

Російський Центробанк тримає високі ставки, тому довгострокові облігації залишаються дуже дорогими для бюджету.

Водночас влада використовує банківську систему для прихованого фінансування: комерційні банки купують держоблігації та закладають їх у ЦБ в обмін на ліквідність. Через це кошти вимиваються з реального сектору, що провокує стагнацію у цивільних галузях економіки.

Росія балансує на межі рецесії

Сьогодні Росія балансує на межі рецесії. Міністерство економіки РФ різко знизило прогноз зростання ВВП на 2026 рік з 1,3% до критичних 0,4%, а в першому кварталі економіка взагалі продемонструвала скорочення вперше за три роки.

Водночас дефіцит російського бюджету за перші чотири місяці року зріс до рекордних 5,9 трильйона рублів (2,5% ВВП), що на 50% перевищує річний план.

Російські урядовці, Мінфін та Центробанк відкрито попередили Путіна, що витрати на війну стали непідйомними для держави. Подальше фінансування армії загрожує небезпечним зростанням дефіциту бюджету РФ.