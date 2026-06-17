У Росії розгортається повноцінна паливна криза: бензин відсутній у понад 50 регіонах

Паливна криза в Росії продовжує розширюватися. Обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів діють уже у 53 регіонах країни, а також на окупованих територіях України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Повноцінна паливна криза

Зокрема, у 18 суб'єктах продають не більше ніж 50 літрів або одного повного бака бензину. Ще в 11 регіонах фіксується нестача палива на значній частині АЗС, хоча формальних обмежень з літражу поки що немає.

Головна причина дефіциту — систематичні удари українських дронів по нафтопереробній інфраструктурі. За даними Reuters, до кінця травня практично всі великі НПЗ у центральній частині Росії скоротили або припинили роботу.

У ніч на 12 червня атакували завод "Танеко" в Нижньокамську — найбільше підприємство "Татнефті" — після чого він повністю зупинив переробку.

16 червня на всіх АЗС "Татнефть" в Росії введено обмеження. "Роснефть", "Башнефть" і ТНК оголосили про заборону на продаж бензину в каністри по всій країні.

Аналітики Energy Intelligence підрахували, що на першому тижні червня обсяги нафтопереробки в РФ опустилися нижче за 4 млн барелів на добу — мінімальний рівень за 21 рік. За їх оцінкою, через атаки зараз простоює майже третина російських потужностей НПЗ — 2,14 млн барелів на день.

"Кампанія України проти російського енергетичного сектора завдала масштабних збитків, внаслідок чого країна рухається до гіршої паливної кризи у своїй історії", - пише Energy Intelligence.

Ціни на бензин стрімко зростають

На цьому тлі оптові ціни на паливо стрімко зростають. За даними Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, з початку року бензин АІ-92 в опті подорожчав на 30%, АІ-95 - на 33%, дизельне паливо - на 40% до рекордних 75,9 тис. рублів за тонну. Біржова торгівля авіагасом практично зупинилася з середини травня, а позабіржові ціни досягли історичного максимуму 113 тис. рублів за тонну.

"У Росії починає формуватися повноцінна паливна криза. Пік сезонного попиту зазвичай припадає на серпень–вересень, а ознаки дефіциту з'явилися вже у червні. Якщо ситуація не стабілізується, паливний фактор може стати ключовим драйвером інфляції у другому півріччі", – гоаорить експерт "Фінама" Ярослав Кабаков.

Ліміти на продаж пального

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

Станом на середину місяця із нестачею бензину зіткнулися щонайменше 25 російських регіонів, не рахуючи окуповані території України. При цьому ще на початку червня таких було 15. Особливо сильно дефіцит палива відчувається в анексованому Криму та Севастополі.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські ЗМІ пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

На початку червня окупаційна влада Луганщини заявила про запровадження ліміту на продаж бензину на автозаправних станціях, пояснивши це "зростанням попиту на пальне".