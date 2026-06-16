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Одна з найбільших нафтових компаній обмежила продаж бензину на АЗС по всій Росії

азс
Одна з найбільших нафтових компаній Росії обмежила продаж бензину на всіх заправках / Depositphotos

"Татнефть" — одна з найбільших російських нафтових компаній — оголосила про запровадження ліміту на бензин та дизельне паливо по всій Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Интерфакс".

Окрім ліміту на продаж палива діють обмеження щодо оплати — приймається лише готівка.

За даними агентства, водіїв на заправках мережі "Татнефть" попереджають, що з технічних причин максимальний об’єм продажe бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів. Продаж дизельного палива обмежений 60 літрами для легкових автомобілів, 300 літрами — для вантажних машин.

Ліміти на продаж пального

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи  шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург. 

Станом на середину місяця із нестачею бензину зіткнулися щонайменше 25 російських регіонів, не рахуючи окуповані території України. При цьому ще на початку червня таких було 15. Особливо сильно дефіцит палива відчувається в анексованому Криму та Севастополі.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські ЗМІ пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

На початку червня окупаційна влада Луганщини заявила про запровадження ліміту на продаж бензину на автозаправних станціях, пояснивши це "зростанням попиту на пальне".

Автор:
Світлана Манько