Включаючи Москву та Санкт-Петербург: паливна криза у Росії охоплює все більше регіонів

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи поширилися вже як мінімум на 15 регіонів Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург. Також обмеження на купівлю бензину на заправках запровадили в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій областях України та в Криму.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

В Росії зникає бензин на АЗС

Зазначається, що першими на відсутність бензину на АЗС наприкінці травня стали скаржитися жителі Рязані. Незадовго до цього українські дрони вразили Рязанський НПЗ "Роснефти" — один із найбільших у країні.

Також на початку червня обмеження щодо відпуску палива з'явилися на АЗС "Роснефти" та "Татнафти" у Курській, Білгородській та Псковській областях.

З паливними перебоями зіткнулися й у Московській області. АЗС відпускають не більше 60 л бензину та не більше 100 л дизеля на машину.

Криза охопила також північні та північно-західні регіони. Жителі Новгородської області повідомляють про обмеження на продаж бензину до 20 л. Також обмеження запровадили деякі заправки у Карелії. Крім того, перебої виникли у Мурманській області.

"Бензин та дизель закінчився на низці заправок… ситуація непроста", — розповідають місцеві.

На початку червня обмеження на купівлю палива сягнули Нової Москви. На міських АЗС "до подальших розпоряджень" перестали продавати більше 60 л бензину в одні руки (і не більше 100 л дизпалива). Незадовго перед тим схожі обмеження з'явилися на заправках у Петербурзі.

Також наростають складнощі з паливом у Воронезькій та Орловській областях через перебої з постачанням.

Про аналогічне обмеження повідомили мешканці Красноярська. Така сама заборона діє на заправках у сусідній Томській області. Перебої виникли й у Корякському окрузі Камчатки. Влада обґрунтувала обмеження необхідністю зберегти запаси палива на складі.

На окупованих територіях ввели обмеження

Раніше в окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів в одні руки, а також ввели талони на дизельне пальне. Згодом росіяни заявили про "тимчасову" нестачу бензину марок А-92 та А-95.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські ЗМІ пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

На початку червня окупаційна влада Луганщини заявила про запровадження ліміту на продаж бензину на автозаправних станціях, пояснивши це "зростанням попиту на пальне".