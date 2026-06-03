На окупованій Луганщині обмежили продажі бензину: до 20 літрів в одні руки

Окупаційна влада Луганщини заявила про запровадження ліміту на продаж бензину на автозаправних станціях, пояснивши це "зростанням попиту на пальне".

про це повідомляє російське видання "Интерфакс".

Обмеження передбачають продаж бензину на АЗС із розрахунку не більш 20 літрів на людину.

Окупаційний "уряд" пояснив, що в регіоні, мовляв, зафіксували значне збільшення попиту на пальне і через це існує ризик виникнення дефіциту.

"Обмеження мають тимчасовий характер і будуть скасовані після поліпшення ситуації з постачанням пального", — додали там.

Раніше в окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів в одні руки, а також ввели талони на дизельне пальне. Згодом росіяни заявили про "тимчасову" нестачу бензину марок А-92 та А-95.

Ліміти на продаж пального почали вводити і в інших окупованих регіонах України – зокрема в частинах Запорізької та Донецької областей.

Причиною називають активність українських безпілотників середньої дальності, які суттєво ускладнили рух федеральною трасою Р-280 "Новоросія" з напрямку Ростова.

Російські ЗМІ пишуть, що логістика постачання до Херсонської та Запорізької областей, а також до Криму, "частково паралізована" через зростання кількості ударів дронів по транспортній інфраструктурі та вантажних перевезеннях.

Нагадаємо, у Росії розгорається паливна криза на тлі безперервних українських ударів по нафтопереробних заводах. Дефіцит автомобільного палива вже поширився на столичний регіон.