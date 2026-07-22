У Німеччині дозволили виробництво ядерного палива російського типу, але з обмеженнями

Міністерство навколишнього середовища, енергетики та захисту клімату Нижньої Саксонії від імені федерального уряду Німеччини схвалило заявку Advanced Nuclear Fuels на розширення заводу в Лінгені для виробництва паливних елементів російського типу. Дозвіл видали з жорсткими обмеженнями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства навколишнього середовища, енергетики та захисту клімату Нижньої Саксонії.

Advanced Nuclear Fuels є дочірньою компанією французької Framatome GmbH. Компанія подала заявку на виробництво гексагональних паливних елементів для атомних електростанцій російського дизайну — реакторів ВВЕР.

Такі паливні елементи мають вироблятися за ліцензією російської корпорації "ТВЕЛ", що входить до структури "Росатому". Йдеться про продукцію для східноєвропейського ринку.

У міністерстві зазначили, що федеральний уряд не побачив правових підстав для відмови у видачі дозволу. За оцінкою німецьких федеральних органів безпеки, поточні ризики саботажу або шпигунства не дають юридичних підстав відхилити заявку.

Водночас міністр охорони навколишнього середовища Нижньої Саксонії Крістіан Мейєр заявив, що вважає тісну співпрацю з російською ядерною корпорацією політично помилковою.

"Основна увага має бути зосереджена на зменшенні, а не на збільшенні залежності від Росії, особливо в чутливому ядерному секторі", — зазначив він.

Мейєр також нагадав, що застереження щодо співпраці з "Росатомом" лунали з України. За його словами, Україна та інші східноєвропейські держави вже показали, що паливні елементи для реакторів ВВЕР можуть вироблятися без участі Росії.

Поки що ядерний сектор Росії, зокрема імпорт російського урану до ЄС, не підпадає під санкції.

Дозвіл для ANF передбачає низку обмежень:

загальну заборону на в’їзд співробітників "ТВЕЛ", "Росатому" або уповноважених ними осіб;

можливість в’їзду лише у дуже обмежених випадках і під наглядом регулятора;

зовнішні аудити безпеки обладнання та програмного забезпечення машин, ліцензованих "ТВЕЛ";

ізоляцію цих машин від решти ІТ- та операційної інфраструктури заводу;

повну перевірку готових гадолінієвих паливних стрижнів, що надходитимуть із Росії, на можливе втручання;

регулярне навчання працівників ANF щодо захисту від шпигунства та саботажу.

Перед ухваленням рішення у Німеччині провели громадські консультації, у яких взяли участь майже 11 тис. осіб. У листопаді 2024 року в Лінгені також відбулися триденні слухання.

Після цього тривали консультації з федеральним урядом, зокрема щодо питань внутрішньої та зовнішньої безпеки. За підсумком федеральні органи дійшли висновку, що дозвіл з умовами не може бути відхилений у межах ядерного законодавства.

Додамо, Росія майже завершила будівництво нової високовольтної лінії електропередачі між тимчасово окупованими Мелітополем і Генічеськом для перепідключення захопленої Запорізької атомної електростанції до своєї енергосистеми, але реалізацію цих планів зірвали удари українських безпілотників.