Україна зірвала спробу Росії під’єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми

Росія майже завершила будівництво нової високовольтної лінії електропередачі між тимчасово окупованими Мелітополем і Генічеськом для перепідключення захопленої Запорізької атомної електростанції до своєї енергосистеми, але реалізацію цих планів зірвали удари українських безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Greenpeace Україна, посилаючись на супутникові знімки, зроблені із січня по липень 2026 року.

РФ хоче під’єднати Запорізьку АЕС до російської енергосистеми

За даними організації, будівництво нової ЛЕП уздовж траси М18, яка з’єднує Маріуполь із Генічеськом, було майже завершене у травні, однак після серії атак українських дронів, зокрема по підстанції в Генічеську на початку липня, реалізація проєкту була зірвана.

У Greenpeace підкреслили, що нова лінія електропередач є ключовою частиною російського плану інтеграції тимчасово окупованої Запорізької АЕС до енергосистеми РФ. Кремль планує використовувати електроенергію станції для забезпечення тимчасово окупованих територій України, включно з Кримом, а також південних регіонів Росії.

За висновками Greenpeace Україна, стратегічними цілями Росії є від'єднання ЗАЕС від української енергосистеми, перезапуск реакторів під контролем "Росатома", постачання електроенергії на окуповані території та до південних регіонів РФ, а також забезпечення промисловості окупованого Донбасу.

Постійні ризики для ядерної безпеки

У Greenpeace нагадали, що з 2022 року Росія використовує окупацію Запорізької АЕС як інструмент "ядерного терору" проти Європи, однак її спроби інтегрувати станцію до російської енергосистеми, найімовірніше, і надалі зазнаватимуть невдач.

"Нова лінія електропередачі з Мелітополя не змінить загальної тенденції, яка дедалі більше свідчить про те, що російська окупація ЗАЕС є приреченим проєктом. Водночас постійні ризики для ядерної безпеки, створені Росією на ЗАЕС, означають, що міжнародна спільнота, включно з МАГАТЕ, повинна прискорити звільнення станції з російської окупації всіма доступними засобами", - наголосив фахівець із ядерної енергетики Greenpeace Україна Ян Ванде Путте.

Водночас у Greenpeace наголошують, що втрата зовнішнього електропостачання або систем охолодження реакторів, зокрема басейнів відпрацьованого ядерного палива, може призвести до масштабного радіаційного викиду.

У доповіді також зазначається, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі фактично підсилює російські наративи, заявляючи про можливість перезапуску реакторів під управлінням "Росатома". При цьому Гроссі не наголошує, що сама окупація ЗАЕС Росією є фундаментальним порушенням міжнародних принципів ядерної безпеки та захищеності.

Ситуація на ЗАЕС: що насправді відбувається на станції

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами

14 липня ЗАЕС вчергове втратила зовнішнє електропостачання і перейшла на резервне живлення від дизель-генераторів.