Україна відкидає звинувачення РФ щодо причетності до загибелі головного інженера Запорізької АЕС

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення Росії щодо нібито причетності до загибелі від удару дрону головного інженера Запорізької АЕС Олександра Яковлєва та його водія від удару дроном поблизу станції.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві МЗС.

МЗС відкидає звинувачення РФ щодо причетності України

Відомство категорично відкинуло бездоказові звинувачення РФ щодо нібито причетності України до загибелі Яковлєва.

"Жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено, а інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною", — наголошують в МЗС.

Там також нагадали, що першопричиною всіх загроз навколо Запорізької АЕС залишається її незаконне захоплення, мілітаризація та використання РФ у воєнних цілях.

Рада керуючих і Генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від Росії вивести зі станції весь військовий та інший неавторизований персонал, припинити незаконне управління ЗАЕС і повернути її під повний контроль компетентних органів України. Москва свідомо ігнорує ці рішення, продовжуючи утримувати на українському ядерному об’єкті свої війська, представників "Росатома", створену нею окупаційну адміністрацію та не полишає планів інтеграції до Єдиної енергетичної системи РФ.

У МЗС підкреслили, що Україна очікує, що Секретаріат МАГАТЕ буде дотримуватися принципів об’єктивності, неупередженості та фактологічної виваженості, уникатиме дій, що можуть бути розцінені як легітимація російської окупаційної адміністрації на ЗАЕС.

Від удару БпЛА загинув головний інженер окупованої ЗАЕС

Нагадаємо, 15 липня призначений Росією головний інженер окупованої Запорізької атомної електростанції Олександр Яковлєв загинув внаслідок атаки безпілотника поблизу станції. Безпілотник нібито атакував службовий автомобіль на дорозі між територією станції та Енергодаром. Унаслідок удару також загинув і водій автомобіля.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив атаку, назвавши її неприйнятною і такою, що становить серйозну загрозу для ядерної безпеки. Він також закликав повністю припинити удари по ядерних об'єктах та їхньому персоналу.

Зауважимо, що Олександр Яковлєв внесений до бази центру "Миротворець". Там його називають особою, яка сприяла окупаційній адміністрації РФ у функціонуванні захопленої Запорізької АЕС та, за оцінкою авторів ресурсу, брала участь у діяльності, пов'язаній із ядерним шантажем України. До повномасштабного вторгнення Яковлєв працював на Запорізькій атомній електростанції як співробітник українського підприємства.

Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами

14 липня ЗАЕС вчергове втратила зовнішнє електропостачання і перейшла на резервне живлення від дизель-генераторів.