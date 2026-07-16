Призначений Росією головний інженер Запорізької АЕС загинув внаслідок атаки дрона: що каже МАГАТЕ

Призначений Росією головний інженер окупованої Запорізької атомної електростанції Олександр Яковлєв загинув внаслідок атаки безпілотника поблизу станції.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Там заявили, що отримали від Росії інформацію про загибель головного інженера ЗАЕС через удар дрону.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив атаку, назвавши її неприйнятною і такою, що становить серйозну загрозу для ядерної безпеки. Він також закликав повністю припинити удари по ядерних об'єктах та їхньому персоналу.

Росіяни заявили про загибель головного інженера окупованої Запорізької АЕС

Як повідомляє Reuters, за словами глави "Росатому" Олексія Ліхачова, безпілотник нібито атакував службовий автомобіль на дорозі між територією станції та Енергодаром. Унаслідок удару загинули Яковлєв і водій автомобіля.

У "Росатомі" стверджують, що атаку здійснив український дрон.

Україна наразі інцидент не коментувала.

Ситуація на ЗАЕС: що насправді відбувається на станції

Запорізька АЕС в Енергодарі до війни забезпечувала близько п'ятої частини всієї української електроенергії та була найбільшою атомною станцією у Європі.

Російські війська захопили її в березні 2022 року. Станція не виробляє електроенергію. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з 2022 року, покладаючись на зовнішні лінії електропостачання та аварійні системи, щоб запобігти повному знеструмленню.

МАГАТЕ підтримує постійну присутність на об’єкті для моніторингу безпеки на тлі постійних обстрілів.

Але Росія фактично перетворила тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі на власну військову базу. У підвальних приміщеннях та бомбосховищах станції загарбники облаштували склади озброєнь, а на дахах реакторних відділень встановили кулеметні гнізда та ракетні комплекси. Боєприпаси й військову техніку росіяни також зберігають під технічними переходами та естакадами, що з’єднують енергоблоки з іншими будівлями. Крім того, російські військові розгортають на ЗАЕС пункти управління дронами

14 липня ЗАЕС вчергове втратила зовнішнє електропостачання і перейшла на резервне живлення від дизель-генераторів.