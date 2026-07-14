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На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку року: що відомо

Запорізька АЕС
Запорізька АЕС. / Вікіпедія

Запорізька атомна електростанція, що перебуває під російською окупацією, 14 липня вчергове втратила зовнішнє електропостачання і перейшла на резервне живлення від дизель-генераторів. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Це вже десятий блекаут від початку 2026 року – тривожний антирекорд для найбільшої атомної електростанції Європи, яка вже понад чотири роки перебуває під російською окупацією. Така статистика є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки на ядерному об'єкті", - повідомили в компанії.

В "Енергоатомі" наголосили, що часті перебої з живленням свідчать про високі ризики для ядерної безпеки, що виникають під час окупації.

Робота на резервних дизель-генераторах забезпечує функціонування критично важливих систем безпеки, але тривалі вимкнення зовнішнього живлення – це потенційна загроза. Такі ситуації ускладнюють підтримку нормальної роботи усієї інфраструктури станції.

З огляду на ці факти, проблема безпеки Запорізької АЕС залишається актуальною. Поки станція перебуває під контролем окупантів, ризики інцидентів і збоїв не зникають.

Єдиним засобом гарантування безпеки є деокупація Запорізької АЕС і повернення її під контроль України разом із легітимним оператором.

Наразі зовнішнє електроживлення відновлено.

Нагадаємо, 3 липня ЗАЕС опинилася в умовах повного блекауту через чергове пошкодження інфраструктури. 