Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

+0,18

EUR

51,05

+0,19

Наличный курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,46

51,25

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На Запорожской АЭС произошел десятый блекаут с начала года: что известно

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС. / Википедия

Находящаяся под российской оккупацией запорожская атомная электростанция 14 июля в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервное питание от дизель-генераторов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АО "НАЭК "Энергоатом".

"Это уже десятый блекаут с начала 2026 года - тревожный антирекорд для крупнейшей атомной электростанции Европы, которая уже более четырех лет находится под российской оккупацией. Такая статистика беспрецедентна и свидетельствует о критическом состоянии ядерной безопасности на ядерном объекте", - сообщили в компании.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что частые перебои с питанием свидетельствуют о высоких рисках для ядерной безопасности, возникающих во время оккупации.

Работа на резервных дизель-генераторах обеспечивает функционирование критически важных систем безопасности, но длительные отключения внешнего питания – потенциальная угроза. Такие ситуации усложняют поддержание нормальной работы всей инфраструктуры станции.

Учитывая эти факты, проблема безопасности Запорожской АЭС остается актуальной. Пока станция находится под контролем окупантов, риски инцидентов и сбоев не исчезают.

Единственным средством обеспечения безопасности является деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под контроль Украины вместе с легитимным оператором.

В настоящее время внешнее электропитание восстановлено.

Напомним, 3 июля ЗАЭС оказалась в условиях полного блекаута из-за очередного повреждения инфраструктуры.