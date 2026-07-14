На Запорожской АЭС произошел десятый блекаут с начала года: что известно

Находящаяся под российской оккупацией запорожская атомная электростанция 14 июля в очередной раз потеряла внешнее электроснабжение и перешла на резервное питание от дизель-генераторов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АО "НАЭК "Энергоатом".

"Это уже десятый блекаут с начала 2026 года - тревожный антирекорд для крупнейшей атомной электростанции Европы, которая уже более четырех лет находится под российской оккупацией. Такая статистика беспрецедентна и свидетельствует о критическом состоянии ядерной безопасности на ядерном объекте", - сообщили в компании.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что частые перебои с питанием свидетельствуют о высоких рисках для ядерной безопасности, возникающих во время оккупации.

Работа на резервных дизель-генераторах обеспечивает функционирование критически важных систем безопасности, но длительные отключения внешнего питания – потенциальная угроза. Такие ситуации усложняют поддержание нормальной работы всей инфраструктуры станции.

Учитывая эти факты, проблема безопасности Запорожской АЭС остается актуальной. Пока станция находится под контролем окупантов, риски инцидентов и сбоев не исчезают.

Единственным средством обеспечения безопасности является деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под контроль Украины вместе с легитимным оператором.

В настоящее время внешнее электропитание восстановлено.

Напомним, 3 июля ЗАЭС оказалась в условиях полного блекаута из-за очередного повреждения инфраструктуры.