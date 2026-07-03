Запорожская АЭС снова осталась без света: станция экстренно перешла на генераторы

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция снова оказалась в условиях полного блекаута из-за очередного повреждения инфраструктуры.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

В 16.46 произошло полное отключение воздушной линии электропередачи "Ферросплавная", которая обеспечивала соединение атомного объекта с Объединенной энергосистемой Украины.

В результате внезапной потери внешнего электропитания на ЗАЭС в автоматическом режиме сработали аварийные системы.

Станция вынуждена была перейти на обеспечение собственных технологических потребностей исключительно за счет дизель-генераторов.

Энергетики отмечают, что каждый подобный случай потери стабильного внешнего энергоснабжения несет в себе прямую и серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Надежное и бесперебойное питание сети является критически необходимым условием для безопасного функционирования АЭС, поскольку именно оно гарантирует постоянную работу систем охлаждения ядерного топлива в реакторах.

"Из-за российской оккупации станции ситуация на ЗАЭС остается крайне опасной. Единственным способом гарантировать безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС является ее скорейший возврат под полный контроль Украины", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Напомним, 20 июня Запорожская атомная электростанция в двадцатый раз с начала полномасштабного российского вторжения в Украину осталась без внешнего электроснабжения и автоматически перешла на резервные дизель-генераторы.