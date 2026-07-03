Запорізька АЕС знову залишилася без світла: станція екстрено перейшла на генератори

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася в умовах повного блекауту через чергове пошкодження інфраструктури.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що о 16:46 відбулося повне відключення повітряної лінії електропередачі "Феросплавна", яка забезпечувала з'єднання атомного об'єкта з Об'єднаною енергосистемою України.

Внаслідок раптової втрати зовнішнього електроживлення на ЗАЕС в автоматичному режимі спрацювали аварійні системи.

Станція була змушена перейти на забезпечення власних технологічних потреб виключно за рахунок дизель-генераторів.

Енергетики наголошують, що кожен подібний випадок втрати стабільного зовнішнього енергопостачання несе в собі пряму та серйозну загрозу для ядерної та радіаційної безпеки.

Надійне та безперебійне живлення з мережі є критично необхідною умовою для безпечного функціонування АЕС, оскільки саме воно гарантує постійну роботу систем охолодження ядерного палива в реакторах.

"Через російську окупацію станції ситуація на ЗАЕС залишається вкрай небезпечною. Єдиним способом гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС є її якнайшвидше повернення під повний контроль України", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 20 червня Запорізька атомна електростанція удвадцяте від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну залишилася без зовнішнього електропостачання та автоматично перейшла на резервні дизель-генератори.