Українсько-європейська ПРО вперше спробує збити балістичну ракету у 2027 році

Україна та дев'ять європейських держав готують перше випробування майбутньої системи протиракетної оборони Freyja з перехопленням балістичної мішені. Провести тест планують приблизно у липні 2027 року.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Ракети втричі дешевші за Patriot: хто профінансує для України європейську протиракетну програму Freyja".

Freyja має об'єднати український перехоплювач FP-7.X виробництва Fire Point із європейськими радарами, засобами наведення, захищеним зв'язком і системою управління вогнем. Українська компанія виступає головним інтегратором проєкту.

Перший прототип очікують у першій половині 2027 року

Учасники програми планують отримати мінімально життєздатний прототип системи у першій половині 2027 року, заявляв заступник секретаря РНБО Давид Алоян. Він має продемонструвати здатність виявити та супроводити ціль, передати дані для наведення і виконати тестове перехоплення.

Наразі FP-7.X пройшла лише початковий етап випробувань. На початку червня 2026 року ракета виконала керований маневрений політ, однак балістичну мішень ще не перехоплювала.

Навіть успішний тест у 2027 році не означатиме готовності Freyja до бойового чергування. Після цього систему необхідно буде випробувати проти різних типів цілей, інтегрувати з радарами та командними системами різних виробників і провести сертифікацію.

Ракету планують зробити значно дешевшою за Patriot

Fire Point оцінює майбутній FP-7.X у суму до 1 млн євро, або приблизно $1,14 млн. Для порівняння, вартість самої ракети PAC-3 MSE для Patriot у бюджеті армії США на 2026 рік становить близько $3,33 млн.

Таким чином, за заявленої ціни український перехоплювач може бути приблизно на дві третини дешевшим. Водночас це лише цільова вартість ракети на стадії розробки, яка не враховує радари, пускові установки, командний пункт, інтеграцію та обслуговування всього комплексу.

Fire Point також декларує можливість у перспективі випускати до 2000 перехоплювачів на рік. Однак серійної виробничої лінії FP-7.X із підтвердженою такою потужністю наразі немає.

Фінансування Freyja ще не погодили

Україна та дев'ять європейських держав створили Інтегровану антибалістичну коаліцію 13 липня 2026 року. До формування майбутньої системи вже залучали представників Fire Point, Kongsberg, Thales, Safran, MBDA, Eurosam, Saab, Diehl Defence, Weibel Scientific, Hensoldt, Sener та Leonardo.

Однак погодженого бюджету Freyja, розміру внесків держав та серійного замовлення поки немає. Учасникам ще потрібно визначити витрати на дослідження й розробку, модель фінансування та розподіл робіт між компаніями.

Тому Freyja поки залишається спільною українсько-європейською розробкою, яка в перспективі може доповнити Patriot і SAMP/T, але ще не є готовою альтернативою цим системам.

Нагадаємо, до українсько-європейського проєкту антибалістичної оборони вже долучилися 12 провідних оборонних компаній.